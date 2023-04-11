Владимир Ресин, помощник Патриарха, советник мэра Москвы: Столица встречает Пасху звоном колоколов новых храмов

Владимир Ресин и Александр Гамов. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Владимир Иосифович, обычно, накануне Пасхи, мы с вами рассказываем, как выполняется столичная программа, которая раньше называлась «200 храмов». (Потом их запланировали гораздо больше.) Вот интересно - сколько новых колоколов зазвонит в эти пасхальные дни в златоглавой Москве?

- За январь-март в столице построено, вернее, сдано 4 новых храмовых комплекса.

- Где конкретно?

- Самый крупный - на Большой Академической.

Второй - на Ангарской улице – на северо-востоке Москвы.

Два комплекса

подготовлены к сдаче, в настоящий момент идет оформление, один из них - в Измайлове.

- Сколько лет уже вашей программе?

- Она существует где-то с 2010-го.

- Значит, - порядка 13 лет. А, если в целом говорить, сколько новых храмов - и капитальных, и временных уже появилось?

- За это время официально сдано где-то 120 (капитальных. - А.Г), а - временных, деревянных - около 220.

- Ого! Это же сколько новых колоколов по Москве по праздникам звонят?!

- Минимум - 700 новых колоколов зазвучат в Москве в эту Пасху.

- Наверное, здесь надо заметить, что это, в основном, за счет личных пожертвований все создается?

- Вся программа реализуется за счет внебюджетных средств.

- А как часто вы докладываете Патриарху и мэру столицы о том, как все это реализуется?

- Еженедельно.

- А их оценки?

- По итогам нашей работы за прошлый год, оценки довольно высокие.

- Насколько мне известно, вы своим опытом делитесь и со строителями, которые возрождают храмы в новых регионах.

- Ну, на этих территориях сейчас не строятся новые храмы, а восстанавливаются те, которые повреждены за время боевых действий.

- Как вы взаимодействуете с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и с его строителями, которые возрождают там города?

- Они целиком сами занимаются этими вопросами, но наши московские строители тоже участвуют в этой работе.

- Насколько мне известно, Марат Хуснуллин не прерывает контакты и связи с московским правительством, и вы с ним, я знаю, часто общаетесь.

- Он сейчас занимается вопросами жилищного строительства и в Москве, в частности, реновацией. А, вообще, - не нуждается в советах.

- Как вы оцениваете его работу? Как - такого вице-премьера -прораба, я бы сказал?

- Я считаю, что наконец-то российские строители получили своего крупного руководителя, с которым можно идти и в атаку, и - организовать надежный тыл.

- Вы не ревнуете, что титул всероссийского прораба сейчас от Ресина переходит к Хуснуллину?

- Ну, у Ресина никогда не был титул российского прораба…

- Был, был…

- Я - прораб Москвы. А Хуснуллин достоин титула российского прораба, он - помимо Москвы, работал и в Казани, и в других регионах. Масштабы - крупные.

- Мы немножко отвлеклись от Пасхи. Вот у вас есть возможность поздравить прихожан, православных граждан с предстоящими торжествами.

- Я поздравляю всех православных с Великим праздником! Желаю успехов, здоровья и еще много-много-много новых храмов и часовен.

- Спасибо огромное вам за такие добрые слова и дела.