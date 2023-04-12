Защита как призвание

На все вопросы помогут ответить волонтеры. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство «Москва»

- А девушкам можно? - информационная стойка на ВДНХ, где рассказывают об условиях поступления на военную службу по контракту, открылась совсем недавно. Но уже сейчас через нее проходят по 200 - 300 человек за день.

Ирине 32 года, по образованию - медик. Уверена, что в зоне СВО ее знания были бы полезны. А если при этом можно еще и прилично денег заработать, так тем лучше. «Кстати сколько платят?» - вопросительно смотрит она на волонтеров.

Те объясняют: единовременная выплата - 195 тысяч рублей, денежное довольствие - 40 - 50 тысяч плюс выплата мэра Москвы - еще 50 тысяч в месяц, а еще льготы по ЖКХ, пособия детям и помощь пожилым родственникам, оставшимся на гражданке, - всего и не перечесть. Поэтому Ирине дают памятку, где отображена главная информация.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Наша точка стоит здесь с прошлой недели, заинтересованных много, подходят к нам сами, - рассказывает волонтер Даниил. - Конечно, чаще всего про военную службу спрашивают мужчины, средний возраст - 25 - 35 лет. Но есть и девушки, и пенсионеры. Обычно спрашивают, сколько платят «контрактникам». Наша задача - дать как можно более подробную информацию.

В районе ВДНХ народ циркулирует постоянно даже в будни (с понедельника по пятницу точка работает с 16.00 до 19.00, в выходные - с 14.00 до 18.00). Кто-то проходит мимо, другие окидывают информационную стойку заинтересованным взглядом, третьи останавливаются и подходят поговорить с волонтерами. Как Вадим и Сергей - они в этом году заканчивают вуз, говорят, что с будущим еще не определились. Изучают памятку, которую выдают на информационной стойке.

Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство «Москва»

- По городу видели плакаты в витринах магазинов, тогда впервые и задумались о том, чтобы пойти служить по контракту. Некоторые одногруппники не понимают - ни плакатов, ни наших мыслей. Но мы разговаривали с хозяином одного такого магазинчика - он бы и сам пошел служить, если б не возраст: ему 65, но видели бы вы его - всю жизнь спортом занимался! - больше 55 не дашь. Так вот, он нас и надоумил: призыв призывом, а на военной службе можно еще и заработать. Да, там вовсе не курорт, но зато не будет стыдно потом, что отсиделся дома в такое время. Правильно, что именно сейчас информацию о контрактной службе запустили - может быть, очнутся и другие.

Парни обещают, как только получат дипломы, прийти на Яблочкова, 5, где с 3 апреля работает пункт отбора на военную службу по контракту. Недавно его посетил заслуженный артист РФ Сергей Векслер. (В фильмах он часто играет военных и следователей, а до актерской карьеры занимался дзюдо и даже работал тренером по борьбе. В свое время проходил срочную службу, так что знает о ней не понаслышке.)

- Очень достойно все организовано, особенно по сравнению с теми военкоматами, через которые мне приходилось проходить, - отметил потом Сергей Векслер.

И неудивительно: пункт на Яблочкова, 5, работает по принципу одного окна. Это значит, что все необходимые документы можно оформить в одном месте. Здесь же проходят медосмотр, собеседования и заполняют анкеты и прочие бумаги.

- Вся логистика продумана с учетом пожеланий тех, кто уже на контракте бывал, - объяснил столь продуманную организацию военный комиссар Москвы Максим Локтев.