В Москве открылись 65 ярмарок выходного дня

В новом сезоне на ярмарках выделено всего 1 336 торговых мест
Фото: Евгения ГУСЕВА
Накануне Пасхи (в этом году отмечается в воскресенье, 16 апреля. - Прим.) по всей столице вновь открылись ярмарки выходного дня. Сегодня, в пятницу, 14 апреля, торговля развернулась по 65 адресам (см. список ниже). Больше всего их в Восточном округе - 11 площадок, а также в Центральном и Юго-Западном округах - по 9 в каждом. Самые крупные рынки на 72 торговых места - на Комсомольском проспекте в Хамовниках и на улице Щепкина в Мещанском районе в центре столицы.
«В новом сезоне на ярмарках выделено всего 1 336 торговых мест, - сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. - Их бесплатно получают владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Это товаропроизводители из более 40 регионов России, а также представители государств СНГ - Армении, Казахстана, Беларуси. Все ярмарки размещаются в удобных для жителей местах, рядом со станциями метро».
Традиционно каждую неделю мини-базарчики будут открыты с 8.00 до 21.00 три дня - пятницу, субботу и воскресенье. Внимание! На одной площадке расписание будет укорочённым. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - работает точка на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 в Центральном округе.
Сезон уличной торговли продлится с апреля по декабрь. Здесь можно купить свежие овощи, сезонные фрукты, ягоды, зелень, молочку, мясные деликатесы, свежую и мороженную рыбу, мёд, фермерские сыры, сладости и ароматную выпечку.
При этом в городе продолжают работать и круглогодичные площадки - три региональные и 63 межрегиональные ярмарки (их адреса - https://fair.mos.ru/yarmarki/interregional-fair/the-list/). Как уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, до конца 2023 года запланировано открытие еще 8 новых межрегиональных ярмарок.
По социальной карте москвича часть товаров можно купить со скидкой до 10%. А в воскресенье, в последний день торговли, некоторые продукты могут продать ещё дешевле.
Выбирайте, какая ярмарка выходного дня ближе:
Центральный округ
ул. Бауманская, вл. 47
Комсомольский пр-т, вл. 22
5-й Котельнический пер., вл. 2/6
ул. Красная Пресня, вл. 1
Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9
Тишинская пл., вл. 1
ул. 1905 года, вл. 4
ул. Школьная, вл. 46
ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2
Северный округ
ул. Красноармейская, вл. 36-38
Пересечение Коровинского шоссе и Ангарской улицы
Старый Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23
Северо-Восточный округ
Алтуфьевское ш., вл. 79А, стр. 2
ул. Лескова, вл. 14
Рижский пр-д, вл. 6
ул. Снежная, вл. 18
ул. Цандера, вл. 5А
ул. Широкая, вл. 12А
Восточный округ
пл. Викторио Кодовильи
ул. Главная, вл. 29А
Зеленый пр-т, вл. 22
Измайловская пл., вл. 1
Измайловский пр-т, вл. 91
ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1
ул. Молостовых, вл. 13, корп. 1
ул. Просторная, вл. 8
ул. Салтыковская, вл. 7Б
Сиреневый б-р, вл. 60
ул. Хабаровская, вл. 12/23
Юго-Восточный округ
Волгоградский пр-т, вл. 73
ул. Зарайская, вл. 35
ул. 1-я Новокузьминская, напротив вл. 21, корп. 1
ул. Перерва, вл. 51 (сквер)
ул. Ферганская, вл. 17
ул. Шоссейная, вл. 4
ул. Южнопортовая, вл. 14-16
Южный округ
Булатниковский пр-д, вл. 6
ул. Красного Маяка, вл. 3
Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, корп. 1
ул. Новинки, вл. 31
ул. Шипиловская, вл. 48-50
Юго-Западный округ
ул. Азовская, вл. 24
ул. Академика Капицы, вл. 34/121
ул. Академика Челомея, вл. 8, корп. 1
Вокзальная пл.
б-р Дмитрия Донского, вл. 17
Нахимовский пр-т, вл. 26, корп. 2
ул. Островитянова, вл. 18
Пересечение улиц Академика Семёнова и Академика Понтрягина
ул. Тарусская, вл. 14
Западный округ
ул. Академика Павлова, вл. 11
пр-т Вернадского, вл. 39
ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20
ул. Наташи Ковшовой, вл. 10
Северо-Западный округ
ул. Дубравная, вл. 35
ул. Маршала Жукова, вл. 24
ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1
ул. Туристская, вл. 6; вл. 16, корп. 2
ул. Щукинская, вл. 42
Зеленоград
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