В Москве открылись 65 ярмарок выходного дня

В новом сезоне на ярмарках выделено всего 1 336 торговых мест Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне Пасхи (в этом году отмечается в воскресенье, 16 апреля. - Прим.) по всей столице вновь открылись ярмарки выходного дня. Сегодня, в пятницу, 14 апреля, торговля развернулась по 65 адресам (см. список ниже). Больше всего их в Восточном округе - 11 площадок, а также в Центральном и Юго-Западном округах - по 9 в каждом. Самые крупные рынки на 72 торговых места - на Комсомольском проспекте в Хамовниках и на улице Щепкина в Мещанском районе в центре столицы.

«В новом сезоне на ярмарках выделено всего 1 336 торговых мест, - сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. - Их бесплатно получают владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Это товаропроизводители из более 40 регионов России, а также представители государств СНГ - Армении, Казахстана, Беларуси. Все ярмарки размещаются в удобных для жителей местах, рядом со станциями метро».

С ВОСЬМИ УТРА ДО ДЕВЯТИ ВЕЧЕРА

Традиционно каждую неделю мини-базарчики будут открыты с 8.00 до 21.00 три дня - пятницу, субботу и воскресенье. Внимание! На одной площадке расписание будет укорочённым. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - работает точка на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 в Центральном округе.

Сезон уличной торговли продлится с апреля по декабрь. Здесь можно купить свежие овощи, сезонные фрукты, ягоды, зелень, молочку, мясные деликатесы, свежую и мороженную рыбу, мёд, фермерские сыры, сладости и ароматную выпечку.

При этом в городе продолжают работать и круглогодичные площадки - три региональные и 63 межрегиональные ярмарки (их адреса - https://fair.mos.ru/yarmarki/interregional-fair/the-list/). Как уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, до конца 2023 года запланировано открытие еще 8 новых межрегиональных ярмарок.

ВАЖНО

По социальной карте москвича часть товаров можно купить со скидкой до 10%. А в воскресенье, в последний день торговли, некоторые продукты могут продать ещё дешевле.

НА ЗАМЕТКУ

Выбирайте, какая ярмарка выходного дня ближе:

Центральный округ

ул. Бауманская, вл. 47

Комсомольский пр-т, вл. 22

5-й Котельнический пер., вл. 2/6

ул. Красная Пресня, вл. 1

Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9

Тишинская пл., вл. 1

ул. 1905 года, вл. 4

ул. Школьная, вл. 46

ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2

Северный округ

ул. Красноармейская, вл. 36-38

Пересечение Коровинского шоссе и Ангарской улицы

Старый Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23

Северо-Восточный округ

Алтуфьевское ш., вл. 79А, стр. 2

ул. Лескова, вл. 14

Рижский пр-д, вл. 6

ул. Снежная, вл. 18

ул. Цандера, вл. 5А

ул. Широкая, вл. 12А

Восточный округ

пл. Викторио Кодовильи

ул. Главная, вл. 29А

Зеленый пр-т, вл. 22

Измайловская пл., вл. 1

Измайловский пр-т, вл. 91

ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1

ул. Молостовых, вл. 13, корп. 1

ул. Просторная, вл. 8

ул. Салтыковская, вл. 7Б

Сиреневый б-р, вл. 60

ул. Хабаровская, вл. 12/23

Юго-Восточный округ

Волгоградский пр-т, вл. 73

ул. Зарайская, вл. 35

ул. 1-я Новокузьминская, напротив вл. 21, корп. 1

ул. Перерва, вл. 51 (сквер)

ул. Ферганская, вл. 17

ул. Шоссейная, вл. 4

ул. Южнопортовая, вл. 14-16

Южный округ

Булатниковский пр-д, вл. 6

ул. Красного Маяка, вл. 3

Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, корп. 1

ул. Новинки, вл. 31

ул. Шипиловская, вл. 48-50

Юго-Западный округ

ул. Азовская, вл. 24

ул. Академика Капицы, вл. 34/121

ул. Академика Челомея, вл. 8, корп. 1

Вокзальная пл.

б-р Дмитрия Донского, вл. 17

Нахимовский пр-т, вл. 26, корп. 2

ул. Островитянова, вл. 18

Пересечение улиц Академика Семёнова и Академика Понтрягина

ул. Тарусская, вл. 14

Западный округ

ул. Академика Павлова, вл. 11

пр-т Вернадского, вл. 39

ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20

ул. Наташи Ковшовой, вл. 10

Северо-Западный округ

ул. Дубравная, вл. 35

ул. Маршала Жукова, вл. 24

ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1

ул. Туристская, вл. 6; вл. 16, корп. 2

ул. Щукинская, вл. 42

Зеленоград

Около корп. 1104

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