«Мы вами гордимся!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Днем космонавтики дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День космонавтики навестил в Звездном городке легендарного Бориса Волынова и его супругу Тамару Федоровну, поздравив их с очередной годовщиной первого полета человека в космос.

88-летний Борис Валентинович - настоящая легенда мировой космонавтики. На текущий момент он единственный ныне здравствующий человек из первого отряда космонавтов, в который входили Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов (всего тех, самых первых, было 20). Дважды Герой Советского Союза, инструктор, ученый. Именно он осуществил первую в истории человечества стыковку двух пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз-5». С 2019 года - Почетный гражданин Московской области.

- Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов, - сказал губернатор. - Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся. Вы делали и делаете очень большую работу - мало того, что космос покорили, так еще и продолжаете проводить много встреч с молодежью. Традиции, династии - это все очень важно.

Борис Валентинович показал губернатору уникальные фото из личного альбома - снимки людей-эпох из того первого отряда космонавтов. Вспоминал о дружбе с Юрием Гагариным - они не только тренировались вместе, но и в Звездном жили по соседству.

- Вот здесь мой рабочий кабинет, а через стену - точно такой же у Юры, - рассказал Андрею Воробьёву Борис Волынов. - И когда он громко разговаривал по телефону, мне все прекрасно было слышно. А если мы хотели увидеться, то просто открывали балкон и перебирались в чью-то квартиру.

Дважды герой Советского Союза рассказал губернатору, что космонавты в том числе много занимались парашютными прыжками - на случай внештатных ситуаций.

- В итоге у меня 35 прыжков. А когда стал инструктором - еще плюс 164. Я и в скафандре прыгал - общий вес 182 кг, представляете?

Тамара Федоровна Волынова, с которой легендарный космонавт прожил в счастливом браке уже 65 лет (двое детей, трое внуков), тоже занималась наукой. Она специалист по металловедению, доктор технических наук, профессор. В 2016 году написала книгу «Космос. Плеяда первых», в которую вошли воспоминания о всех великих советских космонавтов - Волыновы, разумеется, знали этих людей лично, работали с ними, дружили.

- Считаю себя счастливым человеком, потому что вся моя жизнь прошла среди особой когорты людей - космонавтов, - говорит Тамара Федоровна. - Это дети военного времени – самоотверженные, труженики, патриоты Родины.

Женщина рассказала Андрею Воробьёву, что все праздники космонавты отмечали в домашней обстановке вместе.

- И в центре всегда был Юра Гагарин. Он очень притягивал к себе людей. У него было золотое правило, которое редко кому дано - говорить правду. Но при этом, никого не обижая.

После беседы Андрей Воробьёв, Борис Валентинович и Тамара Федоровна отправились вместе к мемориалу Юрия Гагарина (он находится неподалеку от дома, где космонавт номер 1 жил со своей семьей) и возложили букеты цветов.