Юлия Барановская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Телеведущая Юлия Барановская. Фото: соцсети.

Телеведущая Юлия Барановская побывала в столичном пункт отбора на военную службу по контракту. Звезда Первого канала приехала на улицу Яблочкова, чтобы поддержать москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации. Юлия пообщалась с посетителями и сотрудниками пункта, устроившими для нее экскурсию.

Пункт работает по принципу «одного окна»: здесь можно заполнить все необходимые документы и пройти медкомиссию, не выходя из здания. Сориентироваться и найти нужный кабинет будущим военнослужащим помогают волонтеры.

«Я под большим впечатлением на самом деле, потому что все четко, быстро и очень организованно, - призналась Барановская. - Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине. Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать».

Юлия отметила, что в пункте отбора будущие военнослужащие при желании могут даже расписаться со своими избранницами.

«Я в шутку спросила: «А расписаться можно?» Вдруг отношения не узаконены, и очень хочется перед отправкой это сделать. На что мне ответили: «И это организуем», - говорит Барановская.

На входе посетители получают талончики с номером очереди и отправляются заполнять специальную анкету. Затем они проходят психологический тест и медицинскую комиссию. В пункте отбора работают врачи всех необходимых специальностей. При этом углубленных обследований не потребуется: вся информация о здоровье кандидата содержится в его электронной медицинской карте.

По словам Барановской, в пункте практически нет очередей, и каждый посетитель тратит на все операции минимум времени.

«Максимальное количество времени, которое ты можешь здесь потратить - это четыре часа. Многие даже проходят это быстрее. Потом все - отправляешься домой и ждешь звонка. Ведь это очень удобно, это важно, потому что когда человеку нужно носиться по тысячам инстанций, пойти собрать тысячу бумаг, на каком-то этапе может отпасть желание. А здесь ты приходишь в одну точку и все делаешь. Это очень удобно», - считает телеведущая.

Пункт на улице Яблочкова работает по принципу «одного окна». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Перед отправкой в зону спецоперации новобранцы проходят специальную профессиональную подготовку на полигонах Московской области. Юлия пожелала будущим военнослужащим внимательно и серьезно отнестись к предстоящему обучению.

«Ведь у многих нет опыта, многие даже срочную службу не проходили. Очень важно всегда в таких ситуациях слушать и выполнять приказы, выполнять все установки и внимательно реагировать на все, что вокруг тебя происходит», - отметила Барановская.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Он расположен на улице Яблочкова, дом. 5, строение 1. Всю информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Заключить контракт на военную службу могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Место жительства будущего контрактника значение не имеет: обратиться в пункт отбора могут как жители Москвы, так и приезжие из других регионов России или из стран ближнего зарубежья. Иностранцы после поступления на службу могут в упрощенном порядке оформить российское гражданство.