В Москве открылся детский технопарк «Наукоград»

Школьники смогут обучиться проектированию авиационной и космической техники. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Наукоград» при Московском финансово-юридическом университете (МФЮА). В нем будут обучать проектированию авиационной и космической техники.

«В Москве уже больше 20 детских технопарков, - сказал мэр во время осмотра новой образовательной площадки. - В эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий. Здесь создан интересный проект - технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. Очень важное направление».

Мэр напомнил, что в столице для космической отрасли создается все необходимое - от проектирования до сборки космических кораблей.

«Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес, и не просто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах», - добавил Собянин.

КОНКРЕТНО

Детский технопарк «Наукоград» разместился в новом корпусе МФЮА на улице Генерала Белова.

Его площадь - 550 квадратных метров. Для школьников будут проводить занятия по таким темам, как авиация, космонавтика, беспилотные летательные аппараты, информационные технологии, архитектура и дизайн. Среди индустриальных партнеров «Наукограда» - ведущие научные институты и предприятия.

Слушатели проходят обучение в технопарке на базе четырех профильных лабораторий - беспилотных летательных аппаратов, авиации и космонавтики, робототехники, языков программирования. Кроме того, на площадке находится авиатренажер - фрагмент фюзеляжа самолета Ту-134А, с помощью которого можно изучать основы пилотирования.

Занятия в «Наукограде» платные. Например, за месяц на курсе «Беспилотные авиационные системы» - 2200 руб. При этом для некоторых слушателей действуют льготы. Есть также бесплатные мастер-классы и экскурсии. Подробнее о программах технопарка - на официальном сайте.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве работает 21 детский технопарк. Более сорока вузов выступают из образовательными партнерами.

На всех образовательных площадках размещается 113 лабораторий. В расписании - более 400 программ обучения по 47 направлениям.

С 2016 по 2023 годы слушателями детских технопарков стали более 611 тысяч учащихся.