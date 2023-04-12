День космонавтики в Подмосковье: 850 молодых людей выстроились в форме огромного портрета Юрия Гагарина

Фото пресс-службы правительства Московской области

В честь Дня космонавтики в Московской области провели необычный флешмоб. В городе Электросталь около 850 ребят выстроились в форме огромного портрета Юрия Гагарина. Участниками акции стали школьники и волонтеры, активисты первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

- Электростальская молодежь не первый раз отмечает День космонавтики оригинальным флешмобом, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Так, два года назад в честь 60-летия первого полета человека в космос они выстроились в легендарную фразу Юрия Гагарина «Поехали!». Тогда в акции приняли участие около 380 школьников, студентов, педагогов, добровольцев и неравнодушных жителей.

Министр отметила, что идея проведения акции принадлежит самим активистам.

Молодые люди рассказывают, что желающих поучаствовать во флешмобе было очень много, своей акцией участники «Движения первых» хотели подчеркнуть, что знают историю своей страны, гордятся ею и выдающимися соотечественниками разных эпох.

Как сообщалось ранее, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня поздравил с Днем космонавтики дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова, единственного ныне здравствующего представителя самого первого отряда космонавтов, собранного в далеком 1960 году. После теплой беседы с Борисом Валентиновичем и его супругой губернатор возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Звездном городке. А вчера губернатор проверил, как проведен капитальный ремонт в Люберецком техникуме, где после школы отучился на формовщика-литейщика будущий космонавт номер 1.