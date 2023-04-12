В Москве темпы сноса домов по программе реновации за год возросли в 13 раз

Фото: Департамент строительства Москвы

Программа реновации в Москве ускоряется. Как сообщил ТАСС руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, темпы сноса старых зданий при этом растут.

«С начала года было демонтировано 69 домов, а в первом квартале прошлого года - пять, - рассказал глава ведомства. - Таким образом, темпы сноса возросли в 13 раз. Больше всего таких зданий располагалось в Западном округе - 13 домов».

По его словам, всего с начала программы в Москве снесли 202 дома.

«Лидером стал Юго-Западный округ, в котором с момента старта реновации демонтировали 36 домов, - отметил Загрутдинов. - В 2023 планируются к сносу порядка 200 зданий».

При этом на месте снесенных по программе домов возводится более 60 новостроек. Всего сейчас ведется строительство 179 зданий на 2,8 миллиона квадратных метров. В проектировании находятся еще 222 домов. Их площадь - 4,5 миллиона квадратных метров. По всему городу уже начато переселение 113,7 тысячи жителей из 672 домов. Из них 93,7 тысячи получили новые квартиры.

Отметим, что по итогам 2022 года в Москве введены в эксплуатацию 6,9 млн кв. метров жилья. В том числе завершено строительство более 1 млн. кв. метров жилья по Программе реновации. Темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти, в том числе благодаря использованию все большего количества стартовых площадок и новым решениям города.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.