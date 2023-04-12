В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы в Щербинке

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План «Перехват» объявлен в столице. Полицейские ищут черный Porsche Cayenne с подозреваемым, который расстрелял мужчину в Новой Москве и скрылся с места происшествия. Жертва сейчас находится в больнице.

- Сообщение о происшествии в городе Щербинка ТиНАО в полицию поступило в 19.30. На данный момент известно, что во время конфликта между группой граждан неизвестный гражданин произвел выстрелы в оппонента, после чего с места происшествия скрылся. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Также проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых, - рассказала корреспонденту KP.RU замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По предварительным данным, в ЧП пострадал один человек, он попал в больницу с травмой ноги. Насколько тяжелое его состояние на данный момент, пока не ясно.

В соцсетях сообщается, что конфликт возник на почве невыплаты зарплаты, и нерадивый работодатель скрылся на автомобиле «Порше». По некоторым данным, внутри иномарки могут находиться четверо вооруженных мужчин. Однако эту информацию в столичном МВД официально пока не подтвердили.