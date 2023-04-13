Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что квота для молодых ученых по программе «Социальная ипотека» будет увеличена

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Московская область увеличит количество квот по программе «Социальная ипотека» - для молодых ученых (до 35 лет) и специалистов важных для региона промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Социальная ипотека», напомним, - региональная программа для поддержки врачей, педагогов и молодых ученых, действующая в Московской области. Суть ее в том, что при одобрении регион вносит вместо специалиста первоначальный взнос за жилье и оплачивает тело кредита, а тому остается лишь погашать проценты.

Решение об увеличении квот было принято во время совместной поездки Андрея Воробьёва и премьер-министра России Михаила Мишустина на НПО им. Лавочкина в Химках. Губернатор и глава федерального правительства пообщались с сотрудниками уникального предприятия, которые и рассказали о востребованности программы. Предприятие - легендарное, тесно связанное с космической промышленностью. Здесь были созданы десятки типов самолетов и беспилотных летательных аппаратов, здесь была создана техника, которая совершила первую в истории человечества посадку на Венеру. В НПО имени Лавочкина трудятся около 4,5 тысяч человек. Словом, большое предприятие! В нынешнем году на социальную ипотеку подали заявки 8 сотрудников НПО. Хотя желающих в два раза больше.

- По поручению президента мы продлили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года - это 8%, - напомнил Михаил Мишустин. - Также есть целая категория, в частности, семейная ипотека под 6%, ипотека для сельхозтерриторий - 3%, дальневосточная ипотека - 2% и есть социальная ипотека, которая является такой региональной программой. Я абсолютно уверен, что Андрей Юрьевич Воробьев решит вопрос для НПО имени Лавочкина. Она востребована и популярна, мне кажется можно системно рассмотреть эти возможности.

- Запрос, правда, больше, чем наши возможности. Мы более тесно должны с руководством предприятия работать, чтобы самые одаренные, самые ценные сотрудники могли получать социальную ипотеку, - рассказал Андрей Воробьёв. - Каждый год ее расширяем, но радикально перейти пока не можем. Но на 8 человек постараемся, конечно, увеличить.

Инженер-технолог Кирилл Босалыго рассказал, как получил квартиру по программе. 8 лет назад мужчина переехал в Подмосковье из Смоленской области.

Подал в прошлом году заявку, получил субсидию и приобрел жилье. Программа уникальная, однако попасть в нее непросто, так как по всей Московской области выделяется всего 50 квот для молодых уникальных специалистов. Очень хотелось бы, чтобы их было больше.

Стоит отметить, что с 2016 года социальную ипотеку в Московской области получили уже 650 молодых ученых и специалиста оборонно-промышленного комплекса.