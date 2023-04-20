ВОЛМА продолжает бить рекорды!

Генеральный директор ООО «УК «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. Фото: предоставлено компанией ООО «Волма-Маркетинг»

Новый завод на Дальнем Востоке, запуск крупнейшей гипсоварочной печи в Подмосковье, перевыполнение планов I квартала 2023-го, и другие достижения - отечественный производитель строительно-отделочных материалов ВОЛМА подтверждает статус Российского бренда №1 активным развитием.

Несмотря на сложности внешней среды в последние несколько лет, ВОЛМА ежегодно увеличивает долю рынка в основных категориях – сухих смесях гипсовых и цементных, ГКЛ и ПГП. В 2023 г. мы планируем произвести и поставить на рынок более, чем на 10% больше продукции, чем в рекордном для нас 2022 г. Результаты I квартала 2023 г. подтверждают наш прогноз.

В конце прошлого года в структуру компании вошел восьмой завод – «ВОЛМА-Байкал». Он находится в Иркутской области и, с точки зрения логистики, полностью обеспечивает потребности в качественных материалах строителей Сибири и Дальнего Востока. После проведения комплексной модернизации завода, мощности «ВОЛМА-Байкал» увеличится более чем в три раза. Компания планирует инвестировать в этот проект около 1 млрд. рублей.

На заводе «ВОЛМА-Воскресенск» произведен успешный запуск новой гипсоварочной печи. Это одна из самых мощных в мире обжиговых печей с производительностью почти в 3 раза большей объема, производимого на ранее установленной линии. Кроме того, она в разы более энергоэффективна и экономична, благодаря высокому уровню цифровизации производства.

На заводе «ВОЛМА-Воскресенск» произведен успешный запуск новой гипсоварочной печи. Фото: предоставлено компанией ООО «Волма-Маркетинг»

ВОЛМА всегда была в числе наиболее прогрессивных российских компаний, внедряющих передовые технологии на производстве, в стратегическом планировании и оперативном управлении. В 2022 году, среди прочих, был реализован проект «цифровой завод», который был инициирован и спроектирован сотрудниками Компании и внедрен на базе российского программного обеспечения.

Год начался активно, и, как было сказано ранее, мы настроены оптимистично. Тому способствуют и программы господдержки, ориентированные на стимулирование развития.

В феврале-марте центральный офис Компании и базовое предприятие «ВОЛМА-Волгоград» посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошенбаев, Чрезвычайны и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой, а также премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Эти важные для нас события были приурочены, в числе прочих, и к 80-летнему юбилею Победы в Сталинградской битве. Наш завод в Волгограде, бывший Сталинградский гипсовый завод является ровесником Сталинградской Победы.

Мы обсудили расширение деловых интересов. Так, например, сейчас ВОЛМА активно занимается проработкой вопроса строительства завода по производству строительных материалов в Республике Казахстан. Мы находимся в давних и продуктивных деловых отношениях с казахстанскими партнерами. Сухие смеси, гипсокартон, пазогребневые плиты оценены мастерами Казахстана. Поле для развития огромное.

В заключение хотел бы выразить уверенность, что старт 2023 года стал успешным для всего российского бизнеса и будет благоприятным в будущем.

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