С 15 апреля по 31 мая: Жители Московской области сами выберут объекты, которые будут включены в план благоустройства

Фото пресс-службы губер­натора и правительст­ва Московской области

В нынешнем году в нашей стране уже в третий раз пройдет Всероссийское голосование за объекты городской среды - жители смогут сами выбирать, что привести в порядок в первую очередь. Готовится к голосованию, которое стартует уже в ближайшую субботу, и Московская область. При этом стоит отметить, что Подмосковье традиционно становится пилотным регионом для многих нововведений, которые затем запускаются в федеральных масштабах. Подобные голосования по разным вопросам, когда проблемные места называют сами же жители, в регионе начали проводить еще несколько лет назад - на площадке портала «Добродел».

- Всероссийское голосование за объекты городской среды - это самый доступный и действенный способ привлечения населения к вопросам преображения своих городов, - отмечает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Благодаря голосованию сами жители определяют первоочередные объекты для благоустройства. В этом году в нем примут участие 248 наших территорий из 56 городских округов. Все они уже загружены на федеральную платформу.

Министр подчеркнул, что в ходе голосования на территории Московской области будут выбраны 56 территорий, которые будут включены в план благоустройства на следующий, 2024 год.

В текущем году голосование будет проводиться в течение полутора месяцев - с 15 апреля по 31 мая. Голосовать за варианты на территории своего городского округа могут граждане старше 14 лет, имеющие регистрацию в Подмосковье.

В качестве вспомогательной силы для поведения голосования привлечены волонтеры.

- Волонтеры и в этот раз будут нести вахту во всех уголках Московской области и подробно, детально рассказывать горожанам, как может поменяться место, где они живут, как принять участие в голосовании, а при необходимости помогут и проголосовать - на сайте или через мобильное приложение, - сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. - В этот раз у нас зарегистрировано более 1800 добровольцев. Хочу сказать им спасибо за вовлеченность и активность в таком важном и большом проекте.