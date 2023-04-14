Вместо тысячи инстанций: Как работает единый пункт отбора на военную службу по контракту

Условия поступления на военную службу по контракту зависят от возраста, состояния здоровья и других факторов. Фото: Пелагия ТИХОНОВА/Агентство городских новостей «Москва»

- Спокойно, красиво, удобно все организовано. Я приятно удивлен: это небо и земля по сравнению с теми военкоматами, которые мне приходилось проходить, - заслуженный артист России, звезда сериала «Марш Турецкого» Сергей Векслер недавно посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, 5, в Москве.

Работа кипит там каждый день начиная с девяти утра. Кроме сотрудников, здесь работает еще и множество волонтеров, которые помогут сориентироваться в любой ситуации. Пункт работает по принципу единого окна, поэтому все необходимые обследования, собеседования и процесс оформления бумаг можно пройти в одном месте.

- Максимальное количество времени, которое ты можешь здесь потратить, - это четыре часа. Многие даже проходят это быстрее. Это очень удобно, ведь когда человеку нужно носиться по тысячам инстанций, пойти собрать тысячу бумаг, то на каком-то этапе может отпасть желание. А здесь ты приходишь в одну точку и все делаешь. Я даже в шутку спросила: «А расписаться можно?» Вдруг отношения не узаконены, и очень хочется перед отправкой это сделать. На что мне ответили: «И это организуем», - рассказала о своих впечатлениях от посещения пункта по набору на контрактную службу известная телеведущая Юлия Барановская.

Желающих записаться на контрактную службу множество. Это объясняется в том числе и льготами, которые получают семьи тех, кто отправился в зону СВО. Кроме денежных выплат (195 000 рублей - единоразово, 40 000 - 50 000 в месяц плюс столичная надбавка в 50 000 для тех, кто подписал контракт в Москве), семьям с детьми предоставляют еще дополнительные пособия - 18 770 рублей на каждого ребенка, зачисление в детские сады и школы вне очереди вне зависимости от прописки, бесплатные завтраки и обеды в школе плюс соцобслуживание пожилых родственников, льготы на оплату ЖКХ, помощь в получении новой профессии, даже работа с психологами - полный список мер поддержки можно увидеть на официальном сайте мэра Москвы.

Несмотря на большое количество посетителей, обстановка в едином пункте отбора на военную службу по контракту спокойная и рабочая. Люди, которые пришли сюда, в большинстве своем знают, чего хотят.

- Я на самом деле горжусь этими людьми. Это очень здорово, что все-таки у нас страна Россия - страна мужественных, настоящих мужчин, - призналась заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Апексимова.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ЧТО ЕЩЕ?

В феврале в Москве был открыт Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Туда могут обращаться мобилизованные, участники СВО, контрактники, их родственники, а также волонтеры, которые работают в зоне СВО. Каждого посетителя встречает координатор, который помогает понять, к какому специалисту нужно обратиться. В этом центре одновременно работают специалисты из самых разных сфер: от здравоохранения до полиции, они помогут с любыми вопросами - вплоть до оплаты коммунальных услуг и получения ортезов и протезов.

Центр работает по адресу: Береговой проезд, 8, стр. 2, со вт. по вс. с 9.00 до 21.00. Пн. - выходной.

Горячая линия: +7 (495) 870-55-45.