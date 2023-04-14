В Госинспекции по недвижимости назвали темы самых частых обращений на горячую линию ведомства

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Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров заявил об увеличении количества звонков на горячую линию ведомства. Напомним, с 2019 года сюда могут обращаться обычные жители и представители бизнеса. Для предпринимателей это удобно тем, что они могут оперативно получить консультацию по вопросам, касающимся использования объектов недвижимости.

«В первом квартале 2023 года специалисты горячей линии Госинспекции по недвижимости обработали 2,4 тысячи сообщений - это на 43 процента превышает количество обращений, поступивших за аналогичный период прошлого года» - сообщил Иван Бобров.

По его словам, в этом году от юридических лиц и предпринимателей было принято более половины обращений - свыше 1,4 тысячи. Темы самые разные, но чаще всего вопросы затрагивали установку летних кафе, самовольное строительство, оформление прав на землю, определение вида фактического использования объектов недвижимости и особенности торгового сбора.

Канал обратной связи помогает бизнесу без посредников получать помощь от специалистов контрольного ведомства. Это служит хорошим подспорьем для профилактики нарушений при использовании земель и городских нежилых объектов. Кроме того, такое взаимодействие позволяет избежать последствий от неправомерных действий в имущественно-земельной сфере.

Жители города также активно пользуются горячей линией. За первый квартал 2023 года свыше 900 горожан обратились сюда с сообщениями о возможных нарушениях. В частности, речь шла о самовольном ограничении доступа на территорию общего пользования, незаконном размещении шлагбаумов, заборов или самострое.

Операторы горячей линии Госинспекции по недвижимости принимают вопросы по будням с 8.00 до 20.00 по телефону: +7 (495) 539-37-00. В среднем ожидание ответа занимает не более 15 секунд.