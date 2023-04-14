С начала года на юге Москвы обнаружили 85 самостроев

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Начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров поделился итогами работы в Южном округе Москвы за первый квартал 2023 года.

Всего с января по март на юге столицы выявили 247 нарушений в сфере земельно-имущественных отношений. Из них при использовании земельных участков - 167, при эксплуатации нежилых строений - 80.

«Приоритетным направлением работы Госинспекции по недвижимости является борьба с самостроем, в рамках которой с начала года на территории ЮАО было выявлено 85 объектов самовольного строительства, - отметил начальник ведомства. - Их общая площадь - свыше 29,1 тысячи квадратных метров».

По словам Ивана Боброва, капитальные здания и сооружения составили 52 из них. Остальные - навесы, бытовки, ограждающие конструкции, ограничительные элементы и устройства, то есть некапитальные объекты.

«Также специалисты ведомства выявляют нарушения на первоначальном этапе, - добавил Бобров. - С начала года таким образом было пресечено два факта незаконного строительства».

С начала года по требованию Госинспекции в Южном округе ликвидировали 17 незаконных строений. Их общая площадь - более 2,7 тысячи квадратных метров. Еще по 13 самостроям ведётся судебное разбирательство. Их общая площадь - более 4,3 тысячи квадратных метров. Остальные выявленные сооружения уже готовятся к сносу.