Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина пригласила жителей области принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области стартует ежегодный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории региона. Его организатором выступает Министерство экономики и финансов Московской области.

«Главная цель конкурса - выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете в открытом и доступном формате», - рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В текущем году заявки принимаются сразу в 17 номинациях - как для обычных граждан (физических лиц), так и для организаций (юридических). При этом в трех номинациях могут соревноваться даже подростки - ребята возрастом до 15 лет. («Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»).

Для участников старше 15 лет помимо этих номинаций также добавятся категории по бюджету образования, науки, лучших предложений по изменению бюджетного законодательства и бюджету в 2030 году.

Номинации для юрлиц: «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан», «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан», «Бюджет образования для граждан», «Бюджет науки для граждан», «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Бюджет для граждан в 2030 году», «Бюджет для граждан от СМИ».

Старт приема заявок - 9:00 17 апреля (понедельник), финиш - 18:00 5 мая 2023 года.

Работы, которые победят в региональном этапе, затем примут участие во втором туре федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан - их будут оценивать специалисты Финансового университета при Правительстве России.

Вопросы по конкурсу можно задать через электронную почту ShatohinaLA@mosreg.ru и по номеру телефона +7 (498) 602-85-05 (доб. 48150, 48152).

Конкурсная документация опубликована на сайте Открытого бюджета Московской области.