«Он был настоящим народным героем»: Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поддержал идею назвать улицу именем погибшего военкора Владлена Татарского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Одна из улиц в Люберцах может быть названа в честь известного военкора Владлена Татарского, который погиб 2 апреля в результате теракта. Об этом попросили российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков идею поддержал.

Накануне Владимир Волков встретился с земляками-военными, которые сейчас находятся в Люберцах в краткосрочных отпусках.

- Виктор Исаев, наш земляк, в недавнем прошлом - заместитель командира батальона Барс-13 «Русский легион», обратился с предложением назвать одну из улиц городского округа Люберцы именем Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, - рассказал глава муниципалитета. - Максим - известный блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона «Восток». Большую часть своей жизни он прожил на Донбассе, боролся за освобождение Родины. Его любили и хорошо знали - он был настоящим народным героем.

Владимир Волков отметил, что Татарский, будучи уроженцем Донбасса, какое-то время уже в зрелом возрасте прожил именно в Люберцах.

- Всецело поддерживаю инициативу наших бойцов. Данный вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов округа.

Также в Люберцах планируют создать в будущем мемориал или памятное место, посвященное участникам СВО.

- Кроме того, по просьбе военнослужащих, приобретем для фронта транспортное средство и БПЛА Mavic 3, - сообщил глава городского округа.