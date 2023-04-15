Работе столичного центра отбора на военную службу по контракту помогают волонтеры. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В московском центре отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова работают десятки волонтеров. Активисты помогают посетителям сориентироваться и заполнить необходимые документы. О том, как организована работа центра, рассказал один из волонтеров пункта Александр Ксенофонтов.

«На входе сразу их направляем, подсказываем, куда им нужно двигаться, куда следовать для того, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий, помогаем заполнение анкет. В дальнейшем помогаем с прохождением медкомиссии, также направляем их, ведем за руку вплоть до кабинета, чтобы никто не потерялся, и все прошли быстро и потратили на это как можно меньше времени», - сообщил Александр Ксенофонтов.

Единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы можно в одном месте, не выходя из здания. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту посетителя и уточнить все имеющиеся противопоказания.

Записаться в ряды вооруженных сил могут люди от 18 до до 60 лет. При отборе кандидаты проходят профессиональное собеседование, по итогам которого определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Срок службы по контракту определяется в каждом случае индивидуально. Минимальная продолжительность – 11 месяцев.

Пункт работает ежедневно, без перерывов на обед. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО, кроме федеральных льгот дополнительно получают меры поддержки от правительства Москвы - столичную надбавку и дополнительный соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Кроме того, бойцам и членам их семей положены федеральные и региональные льготы.

Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.