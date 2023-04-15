Плюшевые акулы, посуда и немного мебели: Какие цены в открывшейся в Москве белорусской "ИКЕА"

В Москве открылся первый магазин Swed House — белорусская IKEA. Фото: Андрей АБРАМОВ

15 апреля на востоке Москвы, почти у МКАД, открылся Swed House. Это почти «ИКЕА»: товары шведского бренда вперемешку с китайскими аналогами. Постельное белье закупают в Ивановской области и Казахстане — у фабрик, которые раньше шили для икеевских отделов. Бренд родом из Беларуси. В братской республике «ИКЕИ» не было и нет. Поэтому изобрели свою.

На открытии люди набирали полные корзины домашней утвари. Фото: Андрей АБРАМОВ

На открытии в Москве — толпа. Магазин площадью 300 квадратов — примерно как компактный супермаркет у дома или какой-нибудь один отдел большой «ИКЕА». Покупатели с полными телегами губок, липких роликов для одежды и плюшевыми акулами. Помните, что у шведов была концепция лабиринта в магазине? По которому гость бродил часами, чтобы ни один товар мимо его взора не прошел. Здесь попытались повторить то же самое. Только вот лабиринт получился тесным: когда такое столпотворение, выбирать и прицениваться трудно. Хотя это издержки открытия.

На открытии люди набирали полные корзины домашней утвари. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дизайн товаров и упаковку с брендом Swed House можно описать школярской присказкой: «Дай списать, обещаю, что не точь в точь». Те же геометрические линии, узнаваемый штрихкод и шрифт. В общем, в былые годы откройся такой при действующей «ИКЕЕ», могло и до разбирательств дойти. В соцсетях компанию уже пожурили за это и предположили, что те просто скупают оригинал и делают свою упаковку. Компания объяснила:

— Товар, который выпускается под нашим брендом, не покупается в IKEA и потом перепродается, а выпускается фабриками непосредственно для Swed House. А по поводу дизайна — зачем выдумывать что-то новое, если есть то, что хорошо работает?

До конца года в столице заработают еще десять отделов — такие планы.

Спорить с этим не будем. Корреспондент kp.ru воочию убедился — товары действительно очень и очень похожи. Но это не оригинальная «ИКЕА». Хорошо это или плохо — судить пока не приходится. Купил себе ролик для одежды — икеевские были очень и очень хороши. Но и белорусский такой же добротный.

Липкие ролики для чистки одежды — топ-товар. Его выносили телегами.

Под оригинальным шведским брендом удалось обнаружить бокалы и подушки. На них прям тот самый логотип. Еще пара моделей мебели — столов и комодов, также икеевские. Цена на все выше, чем было до ухода шведов из России (см. «Кошелек»). Процентов на 15-30% — в зависимости от товара. Хотя будем честны, цены на все стали выше, поэтому останься «ИКЕА» в России, наверняка бы тоже не стала бы заниматься благотворительностью.

Плюшевые собаки и акулы на месте. Фото: Андрей АБРАМОВ

Много кухонной утвари, мелочей для дома. Мебели очень мало, едва ли наберется десятка два позиций. Еды и столовой совсем нет. В компании говорят, что на полках пока 800 наименований и еще 1300 в разработке. В этом году бренд хочет открыть еще десять отделов в Москве. По слухам, торговые комплексы готовы предложить белорусскому магазину очень приятные условия аренды, так как понимают, что это дополнительный трафик покупателей.

В торговом зале воспроизвели концепцию лабиринта. Получилось тесновато. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Всего продают 800 наименований товаров. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Магазин работает на 4-м этаже ТЦ «Щелковский» (м. «Щелковская») с 10:00 до 22:00 с воскресенья по четверг и до 23:00 в пятницу, субботу.