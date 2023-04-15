Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне праздника Пасхи встретился с семьей погибшего в зоне специальной военной операции священника Михаила Васильева. Фото Константина Семенца​

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне праздника Пасхи встретился с семьей погибшего в зоне специальной военной операции священника Михаила Васильева - легендарного «Батюшки ВДВ». Вместе со вдовой и детьми протоиерея глава региона освятил куличи в храме великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в подмосковной Власихе.

Именно в этом храме с самого основания в 1998 году служил отец Михаил. На данный момент он имеет статус Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Сам протоиерей Васильев в свое время, после философского факультета МГУ, закончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Позже сопровождал российских военных в качестве священника в миротворческих операциях на территорих Косово, Боснии, Абхазии, Северного Кавказа, Сирии. За свое бесстрашие и получил от солдат прозвище «Батюшка ВДВ». В ноябре 2022 года Михаил Васильев погиб в Херсонской области от осколков разорвавшегося рядом с ним украинского снаряда.

Священник похоронен на территории того самого храма во Власихе, где много лет служил.

Андрей Воробьёв сегодня приехал во Власиху со своими сыновьями - поздравить прихожан храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца с одним из самых значимых православных праздников и почтить память погибшего протоиерея Васильева. Вместе с детьми возложил к могиле героя цветы.

Здесь же он встретился с семьей священника. Вдова Михаила Васильева приехала сюда с тремя младшими детьми.

- У Марии шестеро детей, муж погиб, он настоящий Герой, — сказал губернатор. - Михаил не только служил, но и жизней сколько спас. А в этом храме - с самого его основания.

Андрей Воробьёв оставил Марии Васильевой свой прямой телефоне.

- Если что-то будет нужно, обязательно звоните, мы всегда готовы помочь семьям наших героев!

Известно, что за годы в горячих точках отец Михаил на себе вынес с поля боя более 1,5 тысяч солдат. Исповедовал тяжело раненых прямо в окопах, под обстрелами. В 2022 году священнику было посмертно присвоено звание Героя России.