Будущие медсестры тренируются на силиконе, а хирурги – на виртуальном тренажере: во Втором меде раскрыли врачебные тайны

Тренажеры помогают оттачивать отдельные навыки. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Это наша учебная операционная. Видите вот эту руку? На таких студенты тренируются брать кровь, - директор института анатомии и морфологии РНИМУ им. Пирогова Павел Лопанчук проводит нас туда, где даже у студентов-медиков дыхание замирает, чего уж говорить о простых смертных. Манекены, которые имитируют разные травмы (раны при этом на них изображены весьма натурально), операционные со всем необходимым оборудованием, множество разнообразных инструментов – мы находимся в стенах Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра.

В РНИМУ им. Пирогова прошел День открытых дверей Фото: Оксана ЗУЙКО

Именно здесь студенты Второго меда (так «в народе» называют университет) начинают практиковать свои навыки. Отточили умения тут – переходят к следующему уровню – работе на животных. И только потом, на старших курсах уже идут в клинику, чтобы заниматься самой сложной категорией – живыми людьми.

На виртуальном тренажере Павел Лопанчук запустил симуляцию гангренозного аппендицита с перитонитом Фото: Оксана ЗУЙКО

И даже потом, уже приступив к реальной работе, студенты и даже сами врачи могут приходить сюда отрабатывать отдельные навыки. В том числе – при помощи виртуальных тренажеров.

- Выглядит это как ящичек, да? А давайте запустим реальную программу: вот гангренозный аппендицит с перитонитом. Кажется, что это ужас, но подобное в практике часто случается, - Павел Лопанчук показывает на экране, как выглядит такой диагноз, если врач «запустит» в тело пациента маленькую камеру. – Когда я только начинал работать, к нам привезли такого пациента. У него неделю живот болел, а он на даче работал: как же, мол, грядки свои оставить? Его к нам уже без сознания в тяжелом состоянии доставили.

Вот так надо вязать хирургические узлы! Фото: Оксана ЗУЙКО

На экране видно воспаленные внутренности. Самые смелые берут в руки «инструменты» - это имитация, но умная машина делает так, что, когда нужно «приподнять» какой-то внутренний орган, вы почувствуете его реальный вес и сопротивление тканей. Все, как в реальности. Компьютер запишет каждый ваш шаг, а потом покажет ошибки. Не знаете, за что браться? Выбирайте программу, которая во время операции будет давать подсказки.

Желающие могли «покачать» сердце, как при сердечно-легочной реанимации Фото: Оксана ЗУЙКО

На такой руке студенты тренируются брать кровь Фото: Оксана ЗУЙКО

15 апреля в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова прошел День открытых дверей, во время которого волонтеры, студенты и преподаватели вуза не переставляли удивлять. Пока в одной аудитории учили оказывать первую помощь при ДТП («Убедитесь в собственной безопасности, проверьте сознание, дыхание пострадавшего, вызовите «Скорую», зафиксируйте косынкой пострадавшую руку вот так»), в другой – вовсю вяжут хирургические узлы («Берем иглодержатель, обматываем ниткой с другой стороны, вытягиваем, вот и узел»). Далее попрактиковаться в зашивании ран можно было… на курином филе. А в челюсть свиньи попытаться вставить имплант зуба.

В свиную челюсть вставляли зубы Фото: Оксана ЗУЙКО

Посетителям показали, как специальным приемом «выбить» инородный предмет из дыхательных путей младенец Фото: Оксана ЗУЙКО

Вообще экспозиция стоматологов привлекла к себе массу внимания: тут объяснили не только, откуда берется кариес, но и предлагали своими руками сделать и поставить пломбу. Рядом чудо-аппарат по глазам определял интеллект и особенности мышления человека («Вот так смотрят на рентген легких врач: видите, он сканирует легкие взглядом, а вот так – обычный человек, он хаотично разглядывает снимок, не зная, за что зацепиться»). Можно было «покачать» сердце, как при сердечно-легочной реанимации или специальным приемом «выбить» инородный предмет из дыхательных путей младенца.

Манекен в Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центре Фото: Оксана ЗУЙКО

Манекены в Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центре - весьма реалистичные Фото: Оксана ЗУЙКО

- Сегодня к нам пришли более 2000 ребят, - рассказала корреспонденту kp.ru проректор по учебной работе РНИМУ им. Пирогова, член корреспондент РАН Ольга Милушкина. – Мы не знаем, кто из них потом к нам поступит, но сделали все, чтобы показать: медицинский университет – это не просто место, где готовят врачей, здесь живут, сюда возвращаются на дополнительное обучение, и мы рады принять каждого в свою большую семью.