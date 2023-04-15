Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 апреля 2023 17:08

Будущие медсестры тренируются на силиконе, а хирурги – на виртуальном тренажере: во Втором меде раскрыли врачебные тайны

В Российском национальном исследовательском медицинском университете им.Пирогова (РНИМУ) прошел День открытых дверей
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Тренажеры помогают оттачивать отдельные навыки.

Тренажеры помогают оттачивать отдельные навыки.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Это наша учебная операционная. Видите вот эту руку? На таких студенты тренируются брать кровь, - директор института анатомии и морфологии РНИМУ им. Пирогова Павел Лопанчук проводит нас туда, где даже у студентов-медиков дыхание замирает, чего уж говорить о простых смертных. Манекены, которые имитируют разные травмы (раны при этом на них изображены весьма натурально), операционные со всем необходимым оборудованием, множество разнообразных инструментов – мы находимся в стенах Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра.

В РНИМУ им. Пирогова прошел День открытых дверей

В РНИМУ им. Пирогова прошел День открытых дверей

Фото: Оксана ЗУЙКО

Именно здесь студенты Второго меда (так «в народе» называют университет) начинают практиковать свои навыки. Отточили умения тут – переходят к следующему уровню – работе на животных. И только потом, на старших курсах уже идут в клинику, чтобы заниматься самой сложной категорией – живыми людьми.

На виртуальном тренажере Павел Лопанчук запустил симуляцию гангренозного аппендицита с перитонитом

На виртуальном тренажере Павел Лопанчук запустил симуляцию гангренозного аппендицита с перитонитом

Фото: Оксана ЗУЙКО

И даже потом, уже приступив к реальной работе, студенты и даже сами врачи могут приходить сюда отрабатывать отдельные навыки. В том числе – при помощи виртуальных тренажеров.

- Выглядит это как ящичек, да? А давайте запустим реальную программу: вот гангренозный аппендицит с перитонитом. Кажется, что это ужас, но подобное в практике часто случается, - Павел Лопанчук показывает на экране, как выглядит такой диагноз, если врач «запустит» в тело пациента маленькую камеру. – Когда я только начинал работать, к нам привезли такого пациента. У него неделю живот болел, а он на даче работал: как же, мол, грядки свои оставить? Его к нам уже без сознания в тяжелом состоянии доставили.

Вот так надо вязать хирургические узлы!

Вот так надо вязать хирургические узлы!

Фото: Оксана ЗУЙКО

На экране видно воспаленные внутренности. Самые смелые берут в руки «инструменты» - это имитация, но умная машина делает так, что, когда нужно «приподнять» какой-то внутренний орган, вы почувствуете его реальный вес и сопротивление тканей. Все, как в реальности. Компьютер запишет каждый ваш шаг, а потом покажет ошибки. Не знаете, за что браться? Выбирайте программу, которая во время операции будет давать подсказки.

Желающие могли «покачать» сердце, как при сердечно-легочной реанимации

Желающие могли «покачать» сердце, как при сердечно-легочной реанимации

Фото: Оксана ЗУЙКО

На такой руке студенты тренируются брать кровь

На такой руке студенты тренируются брать кровь

Фото: Оксана ЗУЙКО

15 апреля в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова прошел День открытых дверей, во время которого волонтеры, студенты и преподаватели вуза не переставляли удивлять. Пока в одной аудитории учили оказывать первую помощь при ДТП («Убедитесь в собственной безопасности, проверьте сознание, дыхание пострадавшего, вызовите «Скорую», зафиксируйте косынкой пострадавшую руку вот так»), в другой – вовсю вяжут хирургические узлы («Берем иглодержатель, обматываем ниткой с другой стороны, вытягиваем, вот и узел»). Далее попрактиковаться в зашивании ран можно было… на курином филе. А в челюсть свиньи попытаться вставить имплант зуба.

В свиную челюсть вставляли зубы

В свиную челюсть вставляли зубы

Фото: Оксана ЗУЙКО

Посетителям показали, как специальным приемом «выбить» инородный предмет из дыхательных путей младенец

Посетителям показали, как специальным приемом «выбить» инородный предмет из дыхательных путей младенец

Фото: Оксана ЗУЙКО

Вообще экспозиция стоматологов привлекла к себе массу внимания: тут объяснили не только, откуда берется кариес, но и предлагали своими руками сделать и поставить пломбу. Рядом чудо-аппарат по глазам определял интеллект и особенности мышления человека («Вот так смотрят на рентген легких врач: видите, он сканирует легкие взглядом, а вот так – обычный человек, он хаотично разглядывает снимок, не зная, за что зацепиться»). Можно было «покачать» сердце, как при сердечно-легочной реанимации или специальным приемом «выбить» инородный предмет из дыхательных путей младенца.

Манекен в Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центре

Манекен в Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центре

Фото: Оксана ЗУЙКО

Манекены в Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центре - весьма реалистичные

Манекены в Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центре - весьма реалистичные

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Сегодня к нам пришли более 2000 ребят, - рассказала корреспонденту kp.ru проректор по учебной работе РНИМУ им. Пирогова, член корреспондент РАН Ольга Милушкина. – Мы не знаем, кто из них потом к нам поступит, но сделали все, чтобы показать: медицинский университет – это не просто место, где готовят врачей, здесь живут, сюда возвращаются на дополнительное обучение, и мы рады принять каждого в свою большую семью.

Проректор по учебной работе РНИМУ им. Пирогова Ольга Милушкина на День открытых дверей пришли 2000 человека

Проректор по учебной работе РНИМУ им. Пирогова Ольга Милушкина на День открытых дверей пришли 2000 человека

Фото: Оксана ЗУЙКО

О РАЗНОМ