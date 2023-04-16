113 отрядов и более 3 тысяч неравнодушных: в Московской области открыли новый поисковый сезон «Вахта памяти 2023»

Официальная церемония состоялась на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил России. Фото: Сергей ХАКИМОВ

В Московской области стартует новый поисковый сезон «Вахта памяти 2023». Официальная церемония состоялась 15 апреля в Одинцове, на территории Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил России. Сюда приехали более 800 ребят из поисковых отрядов и патриотических объединений, представляющих разные муниципалитеты Подмосковья.

- В прошлом году подмосковными поисковиками проведено 113 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны и 95 из них - на территории Московской области, где были обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 бойцов, — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

По словам министра, в наши дни деятельность поисковых отрядов и самоотверженный труд молодых ребят, уезжающих в полевые экспедиции на местах боев 80-летней давности особенно важны.

- Потому что мы не хотим позволить кому-то исказить героическое прошлое нашего народа, наших дедов, которые защищали страну и бились с фашизмом. Слова благодарности всем неравнодушным активистам, занимающимся этим благородным делом.

Несколько активистов поискового движения во время церемонии получили знаки отличия министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «За верность поиску» I степени.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на текущий момент в Московской области действуют 12 различных поисковых объединений - это 113 отрядов и более 3 тысяч человек.

Сами ребята рассказывают, что за давностью лет многие обнаруженные останки советских солдат практически невозможно идентифицировать - ни документов, ни опознавательных знаков найти не удается. Поэтому если получается уточнить личность погибшего и передать о нем весточку родным (ведь павшие воины до сих пор числятся пропавшими без вести) - это особое счастье.

- Конкретных по тому, сколько солдат мы должны найти, нет, - рассказал руководитель поискового объединения «Ратник» Михаил Кононенко. - Александр Васильевич Суворов сказал: «Пока не найден будет последний солдат, война будет считаться незаконченной».