Новая Zara собирается вернуться в Москву к 1 июня 2023 года

Та же самая одежда будет продаваться на территории РФ под другими марками Фото: Дарья НАУМЕЦ

Как говорится, иногда они возвращаются… В прошлом году испанская компания Inditex (мы ее знаем как производителя одежды брендов Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и др.) сообщила, что закрывает свои магазины в России. Осенью стало известно, что свой российский бизнес испанцы перепродают другой компании. Пошли разговоры, что та же самая одежда будет продаваться на территории РФ под другими марками. Теперь все это называется Maag, Ecru, Dub. Такой вот «антисанкционный» фокус.

Дату открытия новой сети журналистам рассказал член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин. 1 июня обновленная Zara заработает в крупнейших торговых центрах Москвы - «Авиапарк», «Метрополис», «Коламбус», «Атриум», «Европейский».

В соцсетях Maag между тем уже вовсю рекламируют мужскую, женскую и детскую одежду новых летних коллекций. И обещают открыть магазины по всей стране.

Сообщается, что в ближайшие месяцы должны заработать до 60 точек новых-старых брендов. Они будут поэтапно открываться не только о Москве, но и других городах России - Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Челябинске, Сургуте, Хабаровске.