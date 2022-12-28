Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2022 10:05

Комплексная поддержка социального бизнеса: итоги работы Фонда поддержки социальных проектов за 2022 год

Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва рассказала об итогах работы организации и планах на следующий год
Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва. Фото предоставлено Фондом поддержки социальных проектов

Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва. Фото предоставлено Фондом поддержки социальных проектов

Социальное предпринимательство – тренд, который стремительно растет и развивается. В 2022 году в Едином реестре было зарегистрировано 7,5 тыс. субъектов МСП, которые получили статус «социального предприятия» – получается, за год их число увеличилось на 20%.

На следующий год цифра продолжит расти: этому способствует принятый в 2022 году федеральный закон, который дает возможность получения статуса социального предприятия индивидуальным предпринимателям с инвалидностью.

Спрос на такой вид деятельности формирует предложение: регионы и некоммерческие организации внедряют различные программы поддержки социальных предпринимателей, которые включают образовательные, консультационные, финансовые блоки.

Фонд поддержки социальных проектов в этом году представил широкую линейку мер поддержки для всех категорий граждан: и для тех, кто только думает в сторону открытия проекта социальной направленности, и для успешных бизнесменов, которые столкнулись со сложными вызовами.

«Комсомольская правда» попросила директора Фонда поддержки социальных проектов Наталью Кремнёву рассказать подробнее о значимых итогах работы организации и планах на следующий год.

– Что, по вашему мнению, способствует росту числа социальных предпринимателей?

– Прежде всего, этому способствует изменение нашего общества. Все больше потребителей продуктов и услуг смотрят не только на товар, но и на политику бренда: как компания заботится об экологии, о своих сотрудниках, участвует ли в благотворительных программах. Тренд активно развивается и на уровне крупных корпораций, и среди малого бизнеса. И тут наша задача – показать, что даже команда в несколько человек может решать важные общественные задачи, параллельно развивая бизнес.

Лица, только задумывающиеся о создании бизнеса в социальной сфере, могут обратиться в фонд и получить бесплатную консультацию по вопросам ведения деятельности, получения статуса социального предприятия, подачи заявок на получение мер поддержки, участия в программах фонда. В апреле – декабре 2022 года сотрудниками фонда проведено более 500 консультаций.

– В какой поддержке, на ваш взгляд, предприниматели нуждаются больше всего?

– Ошибочно выделять какое-то одно направление и бросать все силы на его реализацию. Мы практикуем комплексный подход.

Эффективная поддержка социального предпринимательства – это целостная система, которая формируется на законодательном, административном и инфраструктурном уровнях, включает коммуникационную, информационную и аналитическую составляющие.

Одна из основных задач Фонда – популяризация социального предпринимательства и благополучие граждан.

Одна из основных задач Фонда – популяризация социального предпринимательства и благополучие граждан.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

– Какие меры поддержки предлагает Фонд поддержки социальных проектов?

– У нас широкая линейка продуктов, мы стараемся предоставлять поддержку проектам на всех этапах развития от популяризации и поиска идей до масштабирования и поиска финансирования для развитых проектов.

Также мы регулярно запускаем образовательные программы поддержки предпринимателей. В этом году внедрялись форматы обучения «с нуля» – это онлайн-программа и школа социального предпринимателя.

– Расскажите подробнее про образовательные форматы.

– Онлайн-программа предусматривает видеоуроки по запуску социального бизнеса для всех, кто заинтересован в этой сфере. С августа она доступна на сайте fpsp.online. В программе заложены короткие интерактивные вопросы по материалам урока и ссылки на дополнительную литературу по теме урока. Сейчас курс проходит более полутора тысяч человек, доступ к его материалам можно получить в любое время.

Школа социального предпринимателя – обучающая программа для начинающих. Прийти на обучение можно с 16 лет. На бесплатных занятиях эксперты рассказывают, как открыть свой социально ориентированный бизнес и сделать его рентабельным, каким образом выстроить маркетинговую стратегию и привлечь новых клиентов. Для многих обучение в школе становится толчком, чтобы открыть свое дело, ведь по итогам обучения они составляют план бизнеса, включающий финансовую модель, этапы роста и шаги по развитию. В 2022 году мы провели обучение двух потоков Школы социального предпринимателя, в которых приняли участие более 150 москвичей.

Акселерационная программа – цикл обучающих мероприятий, проходящий в очно-дистанционном формате. Участвовать в программе могут зарегистрированные предприятия малого и среднего бизнеса, которые находятся на стадии запуска или реализации и имеют потенциал роста. В этом году мы провели две такие программы.

По итогам прохождения обучения мы продолжаем поддерживать наших лидеров и сформировали клуб выпускников, в рамках которого продолжаем проводить тематические вебинары, индивидуальные консультации с экспертами и оказываем нашим проектам информационную поддержку.

– Какие перед вами поставлены задачи на 2023 год?

– В этом году мы разработали программу, позволяющую выявлять перспективные ниши для социальных предприятий. Это позволит анализировать дефициты региона и принимать эффективные управленческие решения. А также провести ряд серьезных исследований: о развитии института социального предпринимательства на основе НКО, оценке доверия к социальным предпринимателям в обществе и разработке методики оценки эффективности мер поддержки для РОИВ.

Также на базе данных исследований сформирована методология проведения подобных исследований, которую мы планируем тиражировать в регионах РФ.

В 2022 году Фонд выступил инициатором создания Коалиции организаций поддержки социального предпринимательства, куда вошли 16 организаций. Главная задача нашего объединения – усилить меры поддержки социального предпринимательства, что содействует развитию инфраструктуры в регионах, расширению спектра и качества социальных услуг, их большей доступности всем слоям населения.

ИНТЕРВЬЮ