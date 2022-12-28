Комплексная поддержка социального бизнеса: итоги работы Фонда поддержки социальных проектов за 2022 год

Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва. Фото предоставлено Фондом поддержки социальных проектов

Социальное предпринимательство – тренд, который стремительно растет и развивается. В 2022 году в Едином реестре было зарегистрировано 7,5 тыс. субъектов МСП, которые получили статус «социального предприятия» – получается, за год их число увеличилось на 20%.

На следующий год цифра продолжит расти: этому способствует принятый в 2022 году федеральный закон, который дает возможность получения статуса социального предприятия индивидуальным предпринимателям с инвалидностью.

Спрос на такой вид деятельности формирует предложение: регионы и некоммерческие организации внедряют различные программы поддержки социальных предпринимателей, которые включают образовательные, консультационные, финансовые блоки.

Фонд поддержки социальных проектов в этом году представил широкую линейку мер поддержки для всех категорий граждан: и для тех, кто только думает в сторону открытия проекта социальной направленности, и для успешных бизнесменов, которые столкнулись со сложными вызовами.

«Комсомольская правда» попросила директора Фонда поддержки социальных проектов Наталью Кремнёву рассказать подробнее о значимых итогах работы организации и планах на следующий год.

– Что, по вашему мнению, способствует росту числа социальных предпринимателей?

– Прежде всего, этому способствует изменение нашего общества. Все больше потребителей продуктов и услуг смотрят не только на товар, но и на политику бренда: как компания заботится об экологии, о своих сотрудниках, участвует ли в благотворительных программах. Тренд активно развивается и на уровне крупных корпораций, и среди малого бизнеса. И тут наша задача – показать, что даже команда в несколько человек может решать важные общественные задачи, параллельно развивая бизнес.

Лица, только задумывающиеся о создании бизнеса в социальной сфере, могут обратиться в фонд и получить бесплатную консультацию по вопросам ведения деятельности, получения статуса социального предприятия, подачи заявок на получение мер поддержки, участия в программах фонда. В апреле – декабре 2022 года сотрудниками фонда проведено более 500 консультаций.

– В какой поддержке, на ваш взгляд, предприниматели нуждаются больше всего?

– Ошибочно выделять какое-то одно направление и бросать все силы на его реализацию. Мы практикуем комплексный подход.

Эффективная поддержка социального предпринимательства – это целостная система, которая формируется на законодательном, административном и инфраструктурном уровнях, включает коммуникационную, информационную и аналитическую составляющие.

Одна из основных задач Фонда – популяризация социального предпринимательства и благополучие граждан. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

– Какие меры поддержки предлагает Фонд поддержки социальных проектов?

– У нас широкая линейка продуктов, мы стараемся предоставлять поддержку проектам на всех этапах развития от популяризации и поиска идей до масштабирования и поиска финансирования для развитых проектов.

Также мы регулярно запускаем образовательные программы поддержки предпринимателей. В этом году внедрялись форматы обучения «с нуля» – это онлайн-программа и школа социального предпринимателя.

– Расскажите подробнее про образовательные форматы.

– Онлайн-программа предусматривает видеоуроки по запуску социального бизнеса для всех, кто заинтересован в этой сфере. С августа она доступна на сайте fpsp.online. В программе заложены короткие интерактивные вопросы по материалам урока и ссылки на дополнительную литературу по теме урока. Сейчас курс проходит более полутора тысяч человек, доступ к его материалам можно получить в любое время.

Школа социального предпринимателя – обучающая программа для начинающих. Прийти на обучение можно с 16 лет. На бесплатных занятиях эксперты рассказывают, как открыть свой социально ориентированный бизнес и сделать его рентабельным, каким образом выстроить маркетинговую стратегию и привлечь новых клиентов. Для многих обучение в школе становится толчком, чтобы открыть свое дело, ведь по итогам обучения они составляют план бизнеса, включающий финансовую модель, этапы роста и шаги по развитию. В 2022 году мы провели обучение двух потоков Школы социального предпринимателя, в которых приняли участие более 150 москвичей.

Акселерационная программа – цикл обучающих мероприятий, проходящий в очно-дистанционном формате. Участвовать в программе могут зарегистрированные предприятия малого и среднего бизнеса, которые находятся на стадии запуска или реализации и имеют потенциал роста. В этом году мы провели две такие программы.

По итогам прохождения обучения мы продолжаем поддерживать наших лидеров и сформировали клуб выпускников, в рамках которого продолжаем проводить тематические вебинары, индивидуальные консультации с экспертами и оказываем нашим проектам информационную поддержку.

– Какие перед вами поставлены задачи на 2023 год?

– В этом году мы разработали программу, позволяющую выявлять перспективные ниши для социальных предприятий. Это позволит анализировать дефициты региона и принимать эффективные управленческие решения. А также провести ряд серьезных исследований: о развитии института социального предпринимательства на основе НКО, оценке доверия к социальным предпринимателям в обществе и разработке методики оценки эффективности мер поддержки для РОИВ.

Также на базе данных исследований сформирована методология проведения подобных исследований, которую мы планируем тиражировать в регионах РФ.

В 2022 году Фонд выступил инициатором создания Коалиции организаций поддержки социального предпринимательства, куда вошли 16 организаций. Главная задача нашего объединения – усилить меры поддержки социального предпринимательства, что содействует развитию инфраструктуры в регионах, расширению спектра и качества социальных услуг, их большей доступности всем слоям населения.