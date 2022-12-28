«Оскорбление ветеранов? Это не ко мне - у меня полсемьи на фронте погибло!»: Политолог Сатановский прокомментировал информацию о написанном на него заявлении в полицию

Политолог Евгений Сатановский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный политолог Евгений Сатановский может стать фигурантом уголовного дела. По крайней мере, так сообщают некоторые СМИ. По последней информации, некий пожилой москвич написал на Сатаровского заявление в полицию - посмотрев один из эфиров, в котором участвовал востоковед, якобы услышал там некие оскорбительные слова про ветеранов войны.

- Я увидел сообщение об этом заявлении в прессе, но со мной никто не связывался, - сообщил KP.RU сам Евгений Сатановский. - Если меня вызовут повесткой - я готов, будем разбираться.

При этом ученый обвинения в свой адрес опровергает.

- Оскорбление ветеранов? Это точно не ко мне. У меня много родственников воевало, полсемьи на фронте погибли. Как я могу оскорблять ветеранов. На самом деле я бы не исключал, что этот информационный вброс или реально написанное заявление как-то связано с азербайджанскими «Серыми волками»...

(Турецкая националистическая молодежная организация «Серые волки» (Бозкурт) образована в 1960-е годы и отметилась многочисленными погромами (цели атак - курды, армяне, греки) и покушениями. В том числе один из членов организации входил в группу, совершившую покушение на Папу Римского в 1981 году. После распада СССР организация активизировалась на территории Азербайджана, но в 1995-м «серые волки» пытались организовать мятеж против Гейдара Алиева и из деятельность была запрещена на территории страны. В 2015 году их предлагали признать террористической организацией и в России. Но дальше слов дело не пошло).

- После моих высказываний о Нагорном Карабахе и роли российских миротворцев азербайджанские «Серые волки» угрожали, что отрежут мне голову, организовали травлю моих родственников, - продолжает Евгений Сатановский. - Так что я не удивлюсь, если нынешнее заявление - их «креатив». Повторюсь: если будет повестка - будем разбираться.