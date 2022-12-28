Куда делся миллион? Москвича обвинили в махинациях с деньгами клиентов Wildberries

Куда делся миллион и кто в этом виноват, разбираться теперь предстоит в правоохранительным органам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летний Семен К. подозревается в махинациях с деньгами Wildberries: предполагаетеся, что он присвоил миллион рублей. Как? При помощи возвратов: якобы клиенты отказывались от уже оплаченных товаров, им возвращались денежки, вот только оседали они предположительно на счетах сотрудника пункта выдачи – того самого Семена. А товар на склад так и не возвращался.

- Это полный бред, мы будем писать встречное заявление, потому что моего сына просто подставили и списали на него убытки и “косяки” других сотрудников, - заявила корреспонденту KP.RU мама молодого человека, Татьяна.

По ее словам, сама точка на Осеннем бульваре в Москве открылась только в октябре, и клиентов там крайне мало – общий товарооборот там вряд ли за сотню рублей перевалил, миллионом и не пахнет. Сыну 18 лет, в денежных делах он крайне неопытен, такую схему разработать и реализовать не смог бы. Да и если б он разбогател на миллион, она наверняка бы знала.

- Его забрали в отдел полиции 27 декабря прямо с места работы, - говорит Татьяна. - Не дали никому позвонить. Забрали телефон, ноутбук, который ему покупала я (он работал с него, потому что с планшета, который ему предоставили в Wildberries, было неудобно). Отпустили вчера же, сейчас он дома.

Куда делся миллион и кто в этом виноват, разбираться теперь предстоит в правоохранительным органам. В столичной полиции пока не смогли пояснить, возбуждено ли уголовное дело и какой в нем статус у Семена.