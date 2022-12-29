Как не заскучать в праздники: самые новогодние развлечения для семьи и детей

Фото: Shutterstock

Новый год – традиционно семейный праздник, и большинство москвичей проводит зимние каникулы вместе с родными. Это лучшее время, чтобы навестить всех близких, поздравить их и порадовать не только подарками, но и своим вниманием. Однако чтобы не сидеть целую неделю за столом, сайт KP.RU делится идеями, как можно провести праздники с удовольствием и, порой, даже с пользой.

Праздники душевно и по-семейному

Самый уютный вариант – остаться на несколько дней дома. Подготовить все заранее и просто наслаждаться компанией близких людей, смотреть любимые праздничные фильмы и мультики, а также открыть для себя приятные рождественские новинки.

Для тех, кто уже успел пересмотреть «Иронию судьбы», «Джентльменов удачи» и «Кавказскую пленницу» онлайн-кинотеатры предлагают обратить внимание на не столь известные картины. К примеру, KION покажет фильмы «10 дней с Сантой» (12+) о путешествии семейства на собственном автомобиле, которое радикально изменили непредсказуемые обстоятельства. С детьми можно посмотреть семейную комедию «Мой папа не подарок» (6+) о Максе, который ждет наступления Нового года, чтобы попасть на косплей-фестиваль заядлых геймеров и забрать там приз. А для тех, кто хочет праздничный фильм, но посерьезнее, советуем выбрать картину «Любите Куперов». Это рождественское драмеди с блестящим актерским составом про не самую дружную и счастливую семью Куперов, которая в Сочельник попадает в нелепые и неожиданные ситуации, а торжественный ужин заканчивается грандиозным скандалом...

Музыкальные выходные

Новый год – идеальное время для концертов, мюзиклов и шоу. Например, в первый день нового 2023 в клубе «Aglomerat» выступит Гарик Сукачев. Любители русского рэпа 5 января смогут сходить на новогодний концерт одного из главных артистов этого стиля — Loc Dog, а 7 января на грандиозную рождественскую вечеринку Voodoo Christmas от группы «2RBINA 2RISTA» —для взрослых.

Лайфхак для бережливых: если купить билеты на сайте МТС Live, можно получить кешбэк.

Интеллектуальные праздники

Смотреть телевизор надоело, но хочется уютно провести время дома? Для любителей тихих и спокойных выходные предлагаем обратить внимание на книжные и аудио сервисы. Укутаться потеплее в плед или одеяло, сделать ароматный чай или какао и выбрать книжку себе по душе – это же идеально!

Специально для праздничного настроения сервис «Строки» от МТС собрал подборку книг «Новогоднее настроение», которые помогут с головой погрузиться в волшебный мир и рождественскую атмосферу: «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Охотничий дом» (18+), «История Рождества» и другие.

Сервис предусматривает также праздничные развлечения для всей семьи. К примеру, детский новогодний адвент-календарь (плакат или книга с небольшими подарками и заданиями) в формате аудио. В нем мальчик Даня должен сохранить в секрете подарок для своей младшей сестры до Нового года. Слушателем придется решить эту задачку вместе с героем, слушая историю с телефона или планшета в приложении.

В интерактивном разделе сервиса можно узнать будущее, погадав по книгам. Предсказание придет в виде цитаты из книги. Попробовать может любой желающий в веб-версии сервиса или в приложении. Никакие платные подписки для этого не нужны.

Не скучно и познавательно

Москва как обычно подготовилась к праздникам на славу. Город переливается праздничными огнями и радует горожан и гостей многочисленными елками и инсталляциями. Гуляя по подсвеченной новогодней Москве можно узнать много интересного.

На площади у ЦУМа выставлены уникальные дизайнерские ели. Тема этого сезона — «Великая Россия: Наука. Культура. Спорт». А в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль ледяной скульптуры. Кроме скульптур здесь представят и масштабные экспозиции – музейные комплексы, Кремль в уменьшенном масштабе, проведут шоу-программу на сцене театра изо льда, мастер-классы. Впечатляет и масштаб фестиваля: работы 15 конкурсантов-скульпторов из нескольких стран будут представлены на площади более 2 000 кв. м.

Все для детей

Юные москвичи смогут раскрыть свои таланты в бесплатном онлайн-кэмпе МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Дети с 11 до 18 лет в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звездными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов. Среди доступных направлений: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в любом количестве направлений. Мероприятие запланировано как раз на праздники – со 2 по 8 января.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

Самые талантливые участники получат приглашения на развлекательные мероприятия, а остальные участники – поощрительные призы. Без подарков не останется никто!

Активный и спортивный Новый год

Конечно, мы собрали советы и для тех, кто не может усидеть дома и дня, и уж тем более не выдержит целые каникулы. В Москве уже давно открылись катки (кстати, а здесь список площадок, где можно покататься бесплатно) и горки для тюбинга, об этом знают все. Но не все еще слышали, что этой зимой в Школе керлинга можно будет встретиться с профессиональными керлингистами и принять участие в турнире любительских команд Москвы. В силу физических ограничений полноценно играть в керлинг можно с 9-10 лет. Для детей младшего возраста работает настольный керлинг. Поэтому принять участие в развлечениях сможет вся семья.

И, конечно, каникулы — лучшее время, чтобы просто поиграть в снежки и слепить снеговика!