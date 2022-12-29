Собянин и Чернышенко открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана 29 декабря открыли мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана 29 декабря открыли мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

- Реализуем масштабный проект обновления материальной базы одного из старейших технических университетов нашей страны. Здесь создается 14 новых корпусов - практически везде одновременно ведутся большие работы. Сегодня сдаем два корпуса. Это биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга, — сказал Сергей Собянин.

Учебные и научно-исследовательские корпуса были построены по поручению президента России Владимира Путина.

Корпуса были возведены в стиле хай-тек до конца 2022 года, уже в следующем году в них разместят Инжиниринговый центр транспорта и Центр биомедицинских технологий.

Основной комплекс зданий университета сложился несколько десятилетий назад на набережной Яузы и сегодня уже не удовлетворяет потребностям растущего и активного развивающегося вуза. Именно поэтому был принят проект возвести и реконструировать 14 зданий. Новый кампус будет расположен в непосредственной близости от старых помещений.

На начальном этапе построили научно-исследовательский кластер МГТУ, включающий Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем. В первом будут проводить исследования в области биоинженерии и биофотоники, аддитивной печати и испытаний биоматериалов, а во втором - выполнять опытно-конструкторские работы и проводить образовательные программы в области создания и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов.

В центрах откроют лаборатории клеточных технологий и тканевой инженерии, нейроинфобионики, а также лаборатории реверс-инжиниринга, испытаний бортовых накопителей электрической энергии и другие.

Проект развития университета продолжается. Остальные корпуса, по словам Сергея Собянина, будут сданы в 2023 и 2024 году.

Учебные и научно-исследовательские корпуса были построены по поручению президента России Владимира Путина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- За два года "Бауманка" получит новые лабораторные, образовательные корпуса и комфортные общежития для студентов, — отметил Собянин.

Сейчас ведется строительство многофункционального научно-образовательного корпуса площадью 20 000 кв.м, где разместят исследовательские лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства.

- Сейчас выполняем отделочные работы, устройство фасадов и внутренних инженерных систем. Ориентировочно введем в эксплуатацию в 2024 году, — рассказали строители.

В свою очередь заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что Владимир Путин поручил до 2030 года создать не менее 25 кампусов мирового уровня.

- Уже 17 кампусов сейчас находятся в разной стадии готовности и работы, но МГТУ имени Баумана, безусловно, является лидером и по готовности, и по темпам оснащения, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Конкретно

Что еще построят по программе развития МГТУ имени Баумана?

- Центральный кластер и многофункциональный комплекс-технопарк "Квантум-парк" общей площадью 64 800 кв.м. Здесь разместят конгресс-центр, коворкинги, общественные и выставочные трансформируемые пространства для презентации научных разработок. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год,

- Дворец технологий и Многофункциональный библиотечный корпус с помещениями для демонстрации современных разработок и проведения научно-образовательных форумов и других тематических мероприятий, которые будут размещены в отреставрированных объектах культурного наследия – "Фанагорийских казармах" и практически утраченном здании "Химической лаборатории". Завершить реставрацию планируется в 2023 году,

- Исследовательский центр МГТУ им. Баумана площадью 5100 кв.м. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год,

- Комплекс общежитий МГТУ им. Баумана, рассчитанный на проживание более 2300 студентов. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.

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