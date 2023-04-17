Реконструкция прудов в Москве в 2023 году: «Львиная пристань» - в парке «Кузьминки», спортплощадки у воды - в Марьино

Фото: mos.ru

В столице продолжается обновление прудов в жилых кварталах и парках. В этом году их отремонтируют по 11 адресам в разных районах. В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что и где изменится на некоторых водоемах.

ЙОГА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В Марьине на юго-востоке столицы приведут в порядок сразу 16 водоемов в пойме Москвы-реки. Эти пруды-регуляторы в виде каскада из небольших водоемов защищают соседние дома от подтопления во время паводка или сильного ливня. Но и для отдыха здесь тоже найдётся место. Во время благоустройства прибрежное пространство поделят на несколько зон. Для любителей спокойных развлечений появятся площадки, на которых можно будет почитать, посидеть с ноутбуком, пообщаться с соседями или друзьями, прогуляться среди зелени. Отсюда можно полюбоваться красивыми видами на пруды.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Для детей разных возрастов поставят игровые комплексы с качелями и лазалками. Кроме того, проложат тропинки для прогулок с малышами в колясках. А для тренировок откроют уличные спортивные площадки. Около прудов разместят тренажеры для воркаута, рассчитанные как на молодых, так и на пожилых людей. Рядом обустроят место для занятий оздоровительной гимнастикой и йогой. По соседству появятся столы для настольного тенниса. Вдоль прудов уложат деревянные настилы с сиденьями, светильниками и растениями. Сами водоёмы тоже обновят.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

«Дно прудов почистим от илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Для этого некоторые водоёмы придётся временно полностью осушить».

СТАРИННУЮ КАМЕННУЮ КЛАДКУ ВОССТАНОВЯТ

На берегу пруда в парке «Кузьминки» на юго-востоке города обновят историческое сооружение - «Львиную пристань» со смотровой площадкой. Ее построили в XIX веке. Отсюда владельцы соседнего имения и их гости отчаливали в плавание на лодках по Верхнему Кузьминскому пруду.

Фото: mos.ru

В наши дни круглую пристань внесли в список объектов культурного наследия. От львов к воде можно спуститься по двум лестницам.

Фото: mos.ru

Во время ремонта каменную кладку почистят от краски и растений. Испорченные фрагменты восстановят с помощью специальных вставок. Кроме того, заменят плиты из песчаника на площадках. Параллельно обновят чугунные плиты смотровой зоны и металлическое ограждение. Четыре скульптуры львов отреставрируют.

ШЕЗЛОНГИ ДЛЯ ЗАГАРА

В Гончаровском парке на северо-востоке столицы пруд почистят и углубят с двух до трёх метров. Вдоль береговой полосы длиной 300 метров отремонтируют железобетонную стенку. Поскольку водоем непроточный, его решили осушить для вывоза накопившегося на дне и стенках ила. Кроме того, восстановят покрытие ложа пруда, обновят действующий водовыпуск, чтобы уровень воды держался на строго определенных отметках. Созданный в конце 40-х годов прошлого века пруд вместе с одноименным сквером превратят в комфортное общественное пространство. После реконструкции у воды поставят лавочки, кресла и шезлонги для отдыха. Рядом находится небольшой павильон с навесом, в котором местные жители собираются на городские и районные праздники.

Фото: mos.ru

ФУД-КОРТ В ДЕРЕВЯННЫХ ИЗБАХ

На востоке Москвы в парке «Кусково» рядом с Большим Дворцовым прудом появится новое место отдыха - ресторанный дворик. Три павильона оформят в стиле русского зодчества из дерева и резных украшений. Дизайн напомнит об исторической деревне, когда-то находившейся в этих местах. Два корпуса будут площадью около 200 квадратных метров каждый. Третий займёт примерно 800 квадратных метров. Посетители смогут перекусить как внутри домиков, так и уличной площадке между ними. Летом здесь поставят столики и лавочки. На фуд-корте будут работать несколько кафе с разной кухней.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ИРИСЫ РАСЦВЕТУТ

На северо-востоке города масштабную переделку устроят на Среднем и Нижнем Лианозовских прудах. Пруды и водоток очистят от иловых отложений и обновят береговую полосу. В акватории накопилась гора грязи - около трех тысяч кубометров ила!

На Нижнем пруду обновят более 550 метров береговой полосы и берега около пешеходного мостика. Кроме того, приведут в порядок и открытую часть водопропускного канала Лианозовского ручья между прудами. В разных частях Среднего пруда обустроят четыре зоны биоплато с водными растениями. Обычно около столичных водоемов высаживают ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышку желтую. Эти растения борются с цветением воды и служат убежищем для рыб и птиц.