Москва помогает: Мэр Собянин и Патриарх Кирилл пригласили москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

Малыши показали патриарху и мэру, как делают скворечники Фото: Иван МАКЕЕВ

"Христос Воскресе!" - с этими словами 17 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин посетили фестиваль "Пасхальный дар", который с 15 по 23 апреля работает на 25 площадках по всему городу. В этом году он проводится уже в восьмой раз.

- В округах люди уже знают, какие активности ожидать: "Городки" и "Тетрабол" (ударами ракетку нужно заматывать и разматывать шарик на веревочке) вызывают приступ ностальгии, - рассказывает волонтер Яна. - И нас народ запоминает, здороваются уже, как с родными.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети при этом обычно более азартны: на площадке, где нужно побить чужой рекорд в прыжках на скакалке, присядах с гирей, дартсе и др. школьников пруд пруди:

- Некоторые по 4-5 раз за день приходят. Видят, что их рекорд побит, и снова участвуют. Уже не за диплом и конфетку, а из принципа, - показывает на одного из таких "упорных" волонтер Елизавета. - Мы берем у всех контакты и конце дня смотрим, чей рекорд не побит, звоним и приглашаем на следующий день за заслуженной медалью.

Мероприятий на площадке - множество, причем, как для детей, так и для взрослых. Малыши показали патриарху и мэру, как делают скворечники ("Сейчас самый сезон как раз", - отметил Сергей Собянин), на другой площадке, где в мастер-классе участвовали подопечные фонда "Единение" - как делают пасхальные украшения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сердечно благодарю Сергея Семеновича, потому что при нем как при мэре начали развиваться такие программы, которые вовлекают людей в различного вида творчество, - отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Это инициатива наших горожан, и замечательно, что такие инициативы поддерживаются властью, это создает хорошую атмосферу. Мы действительно становимся ответственными не только за жизнь свою и своей семьи, но и за город, в котором мы живем. Дай Бог, чтобы мы все почувствовали ответственность и за свою страну, которая сейчас в этом нуждается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Узнать больше о традициях и истории своей страны можно на площадке кузницы Вëлунда, где посетители своими руками создают разные изделия из металла: от обережного гвоздя до кованого сердечка или жаворонка.

- Это не просто гвоздь. Раньше, когда металл был редкостью, а дома строили без единого гвоздя, один такой обережный гвоздь забивали в прихожей, - рассказывает Николай. - Подковы на удачу появились позже. А знаете, почему они приносили удачу? Да потому что продать их можно было дорого. Вот так пришли враги дома жечь, схватил подкову, спрятался с семьей, а потом на деньги от продажи подковы построил себе новый дом. Так-то!

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поучаствовать в кузнечном мастер-классе можно бесплатно, а вот готовое изделие нужно выкупить, цены зависят от сложности изготовления - от 1500 до 2500 рублей.

- Фестиваль "Пасхальный дар" стал уже традиционным, москвичи могут прийти на него как в центре города, так и недалеко от своих домов. Везде можно отдохнуть, пообщаться. Но также важно, что во время этих фестивалей мы собираем много благотворительных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается - в том числе, и тем, кто сегодня сражается в СВО, и жителям новых территорий, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году в фестивале участвует около 40 благотворительных фондов, они проводят мастер-классы, представления и концерты. Тут же продаются сувениры, доход от продажи которых идет на помощь нуждающимся.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Также в рамках фестиваля "Пасхальный дар" открыты 23 пункта "Москва помогает", где можно передать подарки одиноким старикам, взрослым и детям с серьезными заболеваниями, а также участникам СВО и жителям новых территорий. Принимаются поздравительные открытки, книги, средства личной гигиены, чайные наборы и др.

КОНКРЕТНО

Когда: с 15 по 23 апреля

Где: конкретику о месте, программе и графике работы отдельных площадок можно найти на сайте фестиваля "Пасхальный дар" https://moscowseasons.com/festival/easter-2023

Что почем (цены в руб.):

- мастер-классы: бесплатно

- сувениры: монетки с гравировкой от 300, металлические обереги - от 1500, деревянные сувениры от московской художницы Любови Двориковой - от 150

- еда и напики: чай - от 50, пряники - от 140, капучино - от 200, картофель фри - от 200, кукуруза на гриле - от 200, шашлык от 300, скумбрия в лаваше - от 250, креветки в кисло-сладком соусе - от 250, чебуреки - от 250, овощи на гриле - от 300, форель на гриле - от 550