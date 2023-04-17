Футбольная команда роботов в недалеком будущем победит людей. Вот как выглядит российский Робофутбол прямо сейчас

Робофутбол уже существует Фото: Виктор ДРАЧЕВ

То, что роботы заменят в спорте «кожаных мешков» (якобы так искусственный интеллект величает людей), не прогнозировал только ленивый. Сейчас набриолиненный Роналду чуть его тронули, кубарем летит на газон и заливается крокодильими слезами. Куда зрелищнее представлять, как терминатор выдает эффектный дриблинг, делает сальто и лупит в «девятку». Возможно, параллельно расстреливая лазером из глаз парочку оппонентов.

Робофутбол уже существует. Самая крутая команда России — Starkit из подмосковного Физтеха (МФТИ). Правда, от наивных фантазий матч пока далек. Угловатые машины смешно чавкают сервоприводами — это «движок», который управляет конечностями — валятся друг на дружку и обдумывают, как им подойти к мячу и куда пнуть. Зато играют сами, вообще без участия создателей.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Начало поражению человечества положено и как минимум половина пути пройдена. Закономерным итогом международная федерация RoboCup (дословно «Робокубок») видит победу роботов над человеческой сборной по футболу примерно в 2050 году. А началось все в середине 90-х. В то время шло ожесточенное противостояние шахматистов и компьютеров, из которого бездушные машины вышли победителями. Вот ученые и решили: пора «кожаных мешков» порвать и в футболе.

КРАСИВАЯ ОБЕРТКА

— Робофутбол — красивая обертка для научных исследований, — рассказал KP.RU аспирант МФТИ и капитан Starkit Владимир Литвиненко. — Футбол — очень сложная задача для робота. Он должен воспринимать пространство, понимать, в какой точке поля находится, принимать решения, играть в команде, договариваться с другими роботами. При этом мешают соперники. Такие же задачи ставятся в целом в робототехнике. Просто в рамках футбола они понятным непосвященным в науку.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В первых матчах в 1993 году играли по две миниатюрные робособаки. Бегали по ровному коврику, мячик были ярко оранжевыми (такие проще распознать сенсорам), поле небольшое, а освещение стабильное. Каждый год правила усложняли (см. «Конкретно»).

Тренерскому штабу нельзя помогать машинам на поле. То есть если у нее вдруг сядет батарейка или та решит, что нужно бежать в обратную сторону и атаковать в свои ворота — вмешиваться запрещено. Только если робот сломался и мешает игре, судья повелит убрать его с поля.

— Робот не знает усталости, не болеет. Но наша цель не машина, которая будут быстрее и сильнее человек, а интеллект, который сможет победить нас в нашей же игре. Поэтому на роботов накладывают ограничения. Например, не используем лидары и сонары (сканеры, которые определяют расстояние до объектов и рисуют модель пространства, так функционируют роботы-пылесосы и машины-беспилотники — Авт.). Ведь у человека нет таких сенсоров! Мы можем ставить только камеры, датчики касания, ориентации в пространстве — аналоги органов чувств. Кроме того, робот должен внешне соответствовать человеку. А все вычисления происходить в процессоре, установленном в нем, а не на удаленном пункте, — объясняет капитан.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

— Вы можете ограничить скорость робота. Но как сравнить интеллект и вычислительную мощность компьютера?

— До уровня человека ни одна машина еще не дошла, — отвечает Владимир Литвиненко. — Могут быть конкретные ситуации, где процессоры лучше. Банальный пример: умножать огромные числа. Но человек может одновременно решать много задач. Футбол как раз тот случай: дать пас, бежать, пинать, понимать, кто соперник. При этом мы не задумываемся, а моментально принимаем решения. Споткнулись и упали — не нужно вычислять, что надо встать. Робот постоянно анализирует: не упал ли он в данную секунду, в какой части поля он находится, как выглядит мячик? У нас многое вшито на подкорку, у робота ничего этого нет.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ЗАМАХНУЛИСЬ НА ТВОРЦА

— К чему скучные футбольные правила? Дадим роботам топоры и бластеры — пусть устроят битву…

— Сделать робота, который убивает других роботов не проще, чем сделать играющего в футбол. Даже чтобы научить гуманоида ходить, нужен уровень образования не ниже кандидата наук, — говорит Владимир.

Раз в год RoboCup устраивает мировой кубок. Команда из Физтеха выигрывала его в 2021 году. После турнира — симпозиум. Победители обязаны поделиться своим кодом со всеми участниками. Смысл в том, чтобы лидеры не стагнировали, а придумывали что-то новое.

Может показаться, робофутбол — рафинированная научная штука и практической пользы от него нет. В команде в пример ставят Большой адронный коллайдер. Прибыли он не приносит, а разработан, чтобы понять, как устроен мир. Робофутбол — попытка понять, как устроен человек и как его повторить. Практически замашка на Творца.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

— Коллайдер стал стимулом развивать смежные технологии. Например, надо было хранить очень много данных с тысячи датчиков. Только объемы информации в 2001 году, когда начали стройку, измерялись мегабайтами. А сейчас есть флешки, которые хранят терабайты (для сравнения, фото на смартфон весит около 3 мегабайт, а в 1 терабайте — 1 млн мегабайт — Авт.). То есть косвенные исследования для коллайдера пригодились и в повседневной жизни. Роботам нужны сервоприводы — двигатели, который можно назвать аналогом человеческих мышц. Такие используют в роборуках, которые применяют на производствах. Мы написали научные статьи о том, как роботы распознают мячик. После узнали, что наши наработки использовали в разработке машин для плантаций, где собирают бананы, — подытожил капитан «Старкит».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

КОНКРЕТНО

Как играют машины

Поле 9x6 метров с искусственной травой. Мяч может быть любого цвета, размер — стандартный сувенирный мяч FIFA (Международная федерация футбола). В каждой команде по четыре робота: вратарь и три полевых игрока. Играют два тайма по 10 минут. Есть желтый и красные карточки: их дают, если робот начинают таранить оппонентов.

Игроки должны быть похожи на человека. Поставить колеса вместо ступней нельзя. Есть две лиги, в которых играют роботы ростом от 40 до 100 см или от 1 до 2 метров. Обязательно должны соблюдаться пропорции тела. У человека же тоже есть хоть и не жесткие, но стандарты длины конечностей, исходя из роста.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Камеры могут стоять только в голове и в количестве не более двух. «Шею» запрещено поворачивать больше 90 градусов. Андроидов делают из карбона (углепластика), алюминия и пластика. В Физтехе печатали компоненты на 3D-принтерах и вытачивали на станках.

Матч выглядит примерно так: после свистка машины отчаянно крутят камерами, пытаясь найти мяч. Первый, кто нашел, скрипя сервоприводам выдвигается в сторону снаряда. Топает смешно и вообще напоминает болванчика. Дойдя до мяча призадумывается секунд на пять. Еще три секунды замахивается и пинает. Мячик прилетает в какого нибудь другого робота. Тот от неожиданности падает на ровном месте. Пока встает, сшибает собой других игроков. При этом все продолжают крутить «шеями», выпучив объективы.

Самый странный игрок вратарь. Наверное, как и в двором футболе, на ворота роботы ставят увальня, от которого никто не ждет чудес на поле. Но вратарь, похоже, не просто имеет проблемы с лишним весом. А еще и умственно недалекий. Пытаясь выпнуть мяч, который едва не пересек линую ворот, он вполне может шандарахнуться сверху или забить себе. В общем, стабильностью игра не отличается. но выглядит очень весело.