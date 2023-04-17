Москвичам пообещали теплую, но опасную погоду: Столбики термометров взлетят до +22 градусов

Во вторник, среду и четверг в Москве днём +16…+18 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Погода нас ждёт хорошая! - порадовала читателей KP.RU Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. Хотя я не могу обещать, что каждый день будет солнечным - собственно, уже в понедельник небо над столицей затянули облака. Так показал себя фронтальный раздел между двумя антициклонами: один уходит из центра Европейской части России на восток, другой формируется над Балтийским морем.

Во вторник, среду и четверг в Москве днём +16…+18 градусов, по ночам +4…+6. Такая погода на 2 - 3 градуса теплее климатической нормы. Местами могут пройти дожди, совсем небольшие и кратковременные. Они только прибьют пыль, но не насытят почву и воздух влагой, - продолжает наш эксперт. - Воздух сейчас очень сухой, влажность порядка 20%. И это неблагоприятная ситуация.

Во-первых, нарастает пожарная опасность. К 17 апреля в столице выпало всего 6 мм осадков - 15% по сравнению с нормой. А юго-востоку Подмосковья досталось лишь 2 мм дождя, то есть 4% от обычного количества влаги. Уже сейчас уровень пожарной опасности в Подмосковье классифицируется как высокий.

Во-вторых, ужасная ситуация для аллергиков. Цветут ольха и береза, плюс в воздухе много частиц пыли. Прошли бы дожди - стало бы легче, они бы очистили воздух, прибили пыльцу и пыль к земле. Но локальные дожди, которые ожидаются в ближайшие дни, увы, не улучшат обстановку.

В конце недели в Подмосковье могут вернуться заморозки, предупреждает метеоролог:

- К нам придёт порция более прохладного воздуха. В пятницу и субботу по ночам температура может понижаться до ноля градусов, местами не исключены слабые заморозки. А днём будет +14…+16 градусов, практически безоблачно и сухо.

А в воскресенье, 23 апреля, Гидрометцентр России обещает летнее тепло, +20…+22 градуса!

- До конца апреля похолодания не ждём, дневная температура в среднем +16…+18 градусов, без дождей, - делится прогнозами Татьяна Позднякова.

Для дачников в тёплой и сухой погоде есть плюсы, и минусы:

- Высушивается верхний слой почвы, это неблагоприятно. Такую землю тяжело копать, она уплотняются, становится похожей на глину. Но зато почва прогревается. Раньше мы обычно все высаживали и сеяли большую часть дачных культур на Первомай, а в этом году можно начинать на неделю раньше. Если поедете на дачу в ближайшие выходные, уже будет чем заняться. А кустарники и деревья лучше сажать прямо сейчас, пока в почве сохраняется хоть какой-то запас влаги. Дождей не предвидится до конца апреля, - рекомендует метеоролог.