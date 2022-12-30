Технический пуск от «Каширской» до «Нижегородской»: Собянин объявил о завершении строительства БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Через пару месяцев Большое кольцо будет работать для пассажиров по всей окружности". Фото: Иван МАКЕЕВ

Обкатка поездов начинается на последнем восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена - от станции «Каширская» до «Нижегородской». Мэр Москвы Сергей Собянин объявил технический пуск на станциях «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» 30 декабря.

- Поздравляю с большим событием в Московском метрополитене - с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии. Это самый большой проект кольцевых линий метро в мире, это и самый большой проект строительства в Московском метрополитене. Теперь начинаем пуско-наладочные работы и через пару месяцев Большое кольцо будет работать для пассажиров по всей окружности. Это был сложный проект, но очень важный, — сказал Сергей Собянин.

Какой дизайн выбрали для станций

Восточный участок БКЛ – это четыре станции, составляет 10,7 км. Открытие станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики» улучшит транспортную доступность восьми районов на юго-востоке Москвы – Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский, Лефортово с населением порядка 800 тысяч человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом в районе Нагатинский Затон метро появится впервые.

Две новые станции «Текстильщики» и «Печатники» имеют пересадки на МЦД-2 и радиальные линии метро.

Путевые стены на «Текстильщиках» оформили панелями из мрамора светлых тонов, а платформенную часть украсила архитектурная подсветка голубого цвета. Главная фишка в дизайне – потолок, который напоминает ткацкий станок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Печатники» по дизайну напоминают форму книжных полок. Их выполнят в черно-серой гамме. Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, выполнены в виде композиции из двух букв "П". В торцах станции разместили скамейки в форме перевернутых букв "П".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Одна из эффектных станций этого участка – «Нагатинский затон». Была выбрана речная тематика, на стенах разместили несколько мозаик с рыбой (карась, щука, налим и другие), которая водится в нашем регионе. А потолок напоминает гигантскую чешую золотистого оттенка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для оформления «Кленового бульвара» использовали много подсветки и светильников. На потолке размещены люстры в виде замкнутых окружностей - конструкция имитирует звездное небо.

- Спокойный и лаконичный дизайн станции передает образ ключевого объекта местности – парка "Коломенское", — рассказали задумку строители.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тестирования без пассажиров

Метростроители, как и обещали, достроили Большую кольцевую линию до конца 2022 года (это на год раньше планируемого срока). Теперь начинается обкатка поездов, пока без пассажиров. Сейчас движение тестируют еще на пяти станциях – «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», а также на «Каширской» и «Варшавской». Для наладки всего оборудования и запуска полноценного движения не только по новым станциям, а по всему метрокольцу потребуется около двух месяцев.

- Еще четыре станции «Электрозаводская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская», которые сейчас функционируют в составе Некрасовской линии метро, перейдут в состав БКЛ, как и планировалось изначально. Таким образом, москвичи смогут сделать полукруг по БКЛ от «Марьиной рощи» до «Варшавской», - рассказали строители.

Когда все станции откроют (ориентировочно февраль 2023 года), то БКЛ станет самой длинной кольцевой линией в мире – 70 км. Сейчас лидером среди подземных колец является Вторая кольцевая линия Пекинского метро – ее длина 57 км.

На БКЛ будут курсировать порядка 100 современных российских поездов "Москва-2020".

КСТАТИ

Зачем нужно еще одно метрокольцо в Москве?

Большая кольцевая линия разгрузит радиальные направления. Сейчас ежедневно москвичам приходится ехать в центр до Кольцевой линии и дважды делать там пересадку, чтобы доехать до нужной станции, расположенной на соседней радиальной ветке. Теперь маршруты позволят сэкономить 30 минут на каждой поездке.

Со станций БКЛ можно будет сделать:

- пересадки на 20 станций 11 других линий метро,

- 4 пересадки на МЦК,

- 6 пересадок на МЦД,

- 11 пересадок на линии железной дороги.