Технический пуск от «Каширской» до «Нижегородской»: Собянин объявил о завершении строительства БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Через пару месяцев Большое кольцо будет работать для пассажиров по всей окружности".
Фото: Иван МАКЕЕВ
Обкатка поездов начинается на последнем восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена - от станции «Каширская» до «Нижегородской». Мэр Москвы Сергей Собянин объявил технический пуск на станциях «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» 30 декабря.
- Поздравляю с большим событием в Московском метрополитене - с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии. Это самый большой проект кольцевых линий метро в мире, это и самый большой проект строительства в Московском метрополитене. Теперь начинаем пуско-наладочные работы и через пару месяцев Большое кольцо будет работать для пассажиров по всей окружности. Это был сложный проект, но очень важный, — сказал Сергей Собянин.
Восточный участок БКЛ – это четыре станции, составляет 10,7 км. Открытие станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики» улучшит транспортную доступность восьми районов на юго-востоке Москвы – Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский, Лефортово с населением порядка 800 тысяч человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
При этом в районе Нагатинский Затон метро появится впервые.
Две новые станции «Текстильщики» и «Печатники» имеют пересадки на МЦД-2 и радиальные линии метро.
Путевые стены на «Текстильщиках» оформили панелями из мрамора светлых тонов, а платформенную часть украсила архитектурная подсветка голубого цвета. Главная фишка в дизайне – потолок, который напоминает ткацкий станок.
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Печатники» по дизайну напоминают форму книжных полок. Их выполнят в черно-серой гамме. Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, выполнены в виде композиции из двух букв "П". В торцах станции разместили скамейки в форме перевернутых букв "П".
Фото: Иван МАКЕЕВ
Одна из эффектных станций этого участка – «Нагатинский затон». Была выбрана речная тематика, на стенах разместили несколько мозаик с рыбой (карась, щука, налим и другие), которая водится в нашем регионе. А потолок напоминает гигантскую чешую золотистого оттенка.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Для оформления «Кленового бульвара» использовали много подсветки и светильников. На потолке размещены люстры в виде замкнутых окружностей - конструкция имитирует звездное небо.
- Спокойный и лаконичный дизайн станции передает образ ключевого объекта местности – парка "Коломенское", — рассказали задумку строители.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Метростроители, как и обещали, достроили Большую кольцевую линию до конца 2022 года (это на год раньше планируемого срока). Теперь начинается обкатка поездов, пока без пассажиров. Сейчас движение тестируют еще на пяти станциях – «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», а также на «Каширской» и «Варшавской». Для наладки всего оборудования и запуска полноценного движения не только по новым станциям, а по всему метрокольцу потребуется около двух месяцев.
- Еще четыре станции «Электрозаводская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская», которые сейчас функционируют в составе Некрасовской линии метро, перейдут в состав БКЛ, как и планировалось изначально. Таким образом, москвичи смогут сделать полукруг по БКЛ от «Марьиной рощи» до «Варшавской», - рассказали строители.
Когда все станции откроют (ориентировочно февраль 2023 года), то БКЛ станет самой длинной кольцевой линией в мире – 70 км. Сейчас лидером среди подземных колец является Вторая кольцевая линия Пекинского метро – ее длина 57 км.
На БКЛ будут курсировать порядка 100 современных российских поездов "Москва-2020".
Зачем нужно еще одно метрокольцо в Москве?
Большая кольцевая линия разгрузит радиальные направления. Сейчас ежедневно москвичам приходится ехать в центр до Кольцевой линии и дважды делать там пересадку, чтобы доехать до нужной станции, расположенной на соседней радиальной ветке. Теперь маршруты позволят сэкономить 30 минут на каждой поездке.
Со станций БКЛ можно будет сделать:
- пересадки на 20 станций 11 других линий метро,
- 4 пересадки на МЦК,
- 6 пересадок на МЦД,
- 11 пересадок на линии железной дороги.