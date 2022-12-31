Шесть идей, как весело встретить Новый год в одиночестве в Москве

Отправляйтесь на ГУМ-каток на Красной площади. Во время новогоднего сеанса вы точно не будете одиноки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Принято считать, что Новый год – семейный праздник и встречать его нужно в окружении родителей, тетей и дядей. Но кому-то веселее оторваться в шумной компании, побывать в ресторане. А если так сложилось, что все близкие далеко и компании друзей еще нет, то не стоит грустить – в Москве никому не будет одиноко.

Ресторан со звездой

Столичные рестораны предлагают встречать Новый год в компании Деда Мороза, артистов шоу-бизнеса и с накрытым столом. Плюсов здесь много – вы точно не будете одиноки, интересный вечер и развлечения придумали вместо вас, не нужно готовить салаты и мясо, а после мыть посуду. В этом году в московских ресторанах в новогоднюю ночь будут выступать Полина Гагарина, Леонид Агутин, Ольга Бузова, Слава, Zivert, Григорий Лепс. Осталось только выбрать подходящее место.

Пижамная онлайн-вечеринка

Не убирать квартиру, не накрывать праздничный стол, не делать прическу и макияж – для некоторых это настоящий праздник, а не суета и желание угодить всем гостям сразу. Устройте праздник для себя – включите те фильмы или концерты, которые хотите посмотреть, намажьте на бутерброд столько красной икры, сколько хочется вам, а не чтобы хватило всем гостям. Купите торт и ешьте его ложкой. А созвониться с родными и принять поздравления можно в стиле пижамной онлайн-вечеринки. Ставить бокал игристого возле монитора нас всех научила пандемия. Обменяться планами на Новый год, и ровно в полночь услышать звон бокалов, получить виртуальные обнимашки и позитивные поздравления.

Каток до утра

Встретить Новый год необычно – отправиться на ГУМ-каток на Красной площади. Во время новогоднего сеанса вы точно не будете одиноки. А бонусом станет звон курантов Спасской башни в живом исполнении. Речь президента можно послушать и в смартфоне, а кататься в самом центре Москвы в полночь – реально крутая идея. Билеты будут стоить 2023 рубля, сеанс катаний начнется в 22.00.

На высоте 140 метров

Впервые встретить Новый год можно будет почти в облаках – подняться на высоту 140 метров на новом колесе обозрения «Солнце Москвы». Такая идея уже понравилась многим – москвичи стали покупать билеты на «новогодние полеты», а кто-то выкупает целую кабинку для большой компании или семьи. Аттракцион будет работать до 3.00. Все гости смогут полюбоваться праздничными видами города и ВДНХ. Поездка для одного обойдется 1350 рублей.

Поющий автобус с Дедом Морозом

Экскурсионные агентства устраивают необычное путешествие по сказочно украшенным местам Москвы. На нарядных ночных улицах можно погрузиться в сказку, почувствовать волшебство новогодней ночи, вспомнить детские мечты и поучаствовать в народных гуляниях.

Новогодняя ночь пройдет на борту двухэтажного автобуса, поездку будет сопровождать Дед Мороз и Баба-Яга. Сказочные герои расскажут, как меняли обычаи празднования Нового года, почему на вершину елку ставили звезду, как отмечали праздник дворяне, купцы, военные, мещане. В автобусе всех ждут песни, аромат мандаринов, с собой можно взять вкусные угощения. Билет на поющий автобус обойдется от 4700 до 5500 рублей.

Панорамный вид из отеля-мечты

Стать туристом в своем городе легко – можно забронировать номер в отеле, мимо которого проходите весь год и мечтаете хоть раз оказаться внутри. Можно выбрать гостиницу, где есть панорамные номера на Кремль, на сталинские высотки, на Москва-реку (от 8000 до 50 000 рублей). Заказать в номер бокал игристого, праздничный ужин. А утром проснуться в красивой атмосфере, позавтракать в отеле и прогуляться по Москве, как турист.

КСТАТИ

Советы психолога: сконцентрируйтесь на себе

Установка, что как год встретишь, так его и проведешь, не сработает, если отбросить суеверия. Психологи говорят, что ночь с 31 декабря на 1 января совершенно обычная. Если хочется веселья в коллективе, то вечеринку можно запланировать в любой другой день.

- Многие думают, что справлять Новый год в одиночестве – это страшно и неприемлемо. Правило встречать Новый год в шумной компании друзей или родных за богато накрытым столом предложил нам всем социум. И если мы остались в этот день одни, то чувствуем свою ненужность и отсутствие любви от окружающих. Но это все лишь ваши мысли о себе, - говорит психолог Катерина Рублева.

- Так ли ужасно провести Новый год в одиночестве?

- Не в одиночестве, а с лучшим другом - с самим собой, иногда бывает полезно побыть одному, познакомьтесь с собой поближе. Поразмышляйте о своих истинных желаниях, о будущем, ведь в обыденной жизни наперегонки или в догонялки сложно слышать себя и сигналы своего тела. Только вам выбирать, кем быть под бой курантов: одинокой жертвой или самодостаточным автором жизни.

- Чем себя порадовать?

- Не забывайте о том, что нам доступна видео и аудиосвязь, мессенджеры. Один в квартире - это не значит, что один во всем мире. Позвольте себе быть в доверии к миру, он приготовил для вас только лучшее.

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