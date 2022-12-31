Как отмечают Новый год 2022-2023 в Москве: прямая онлайн-трансляция

Как в Москве отмечают Новый год 2022-2023 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как отмечают Новый год 2022-2023 в Москве? В этом году москвичи не смогут открыть бутылку шампанского и поздравить близких с Новым годом 31 декабря на Красной площади. Доступ будет ограничен в период с 18.00 часов 31 декабря 2022 года до 7.00 часов 1 января 2023 года. Однако традиционные гуляния пройдут в девяти парках города.

Как отмечают Новый год 2022-2023 в Москве

В парках

Новый год 2022-2023 москвичи могут отметить в Парке Горького, парке «Сокольники», парке «Красная Пресня», в Таганском парке, саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», Измайловском парке, ландшафтном парке «Митино», парке «Ходынское поле».

Москвичи могут встретить Новый год 2022-2023 в парках города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гуляния начнутся 31 декабря в 21:00. На 23:30 запланирована трансляция видеообращения мэра Москвы Сергея Собянина. А после нее будет традиционная трансляция обращения президента России Владимира Путина.

На катке

Так же, Новый год 2022-2023 в Москве можно отметить на одном из городских катков. Например, ГУМ-каток будет работать до 02:00 1 января, а каток на ВДНХ готов принять жителей и гостей столицы до 03:00.

Новый год 2022-2023 в Москве можно встретить на катке Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, какие еще катки и парки будут работать в новогоднюю ночь, можно узнать в материале от КП-Афиша, где собрана информация о лучших бесплатных и платных площадках и событиях в Москве, куда можно пойти 31 декабря 2022, чтобы ярко отметить Новый год 2023.

КСТАТИ

Жители Москвы, которые решат отмечать Новый год 2022-2023 на улицах города, смогут бесплатно добраться до дома на общественном транспорте. Проезд станет бесплатным с 20:00 31 декабря и до 6:00 1 января на МЦД и наземном транспорте. В метро будет организован показ новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Сайт kp.ru покажет в прямом эфире, как отмечают Новый год 2022-2023 в Москве. Трансляцию новогодних гуляний смотрите с 23:00.

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