Не обошлось без пожаров: как и где жители Москвы встретили Новый 2023 год

Фото: REUTERS

Несмотря на некоторые новогодние ограничения (Красную площадь, например, вечером 31 декабря закрыли, привычных фейерверков и салютов тоже не было), многие жители столицы, а также те, кто приехал в гости, ринулись в столичные парки, где и прослушали в полночь традиционное обращение президента к народу. Больше всего людей было в Парке Горького (традиционный каток работал до трёх часов ночи, вечером на нём прошла артистическая программа из шоу Авербуха), в саду «Эрмитаж» (здесь ледовая площадка считается самой уютной в Москве, Дед Мороз со Снегурочкой также присутствовали), на ВДНХ, на Ходынском поле, в Митино.

Вечно спешащий Дед Мороз в центре столицы. Фото: REUTERS

Общественный транспорт, напомним, работал бесплатно, в том числе, и наземный. И некоторые москвичи умудрились побывать сразу в нескольких местах.

В социальных сетях больше всего фотографий из центра столицы - это ЦУМ, Никольская улица, Кузнецкий мост, Петровка.

- В Москве царит просто волшебная атмосфера, - пишут пользователи ВК. - Автобусы, украшенные гирляндами, это круто. Сказочно, красиво, волшебно...

Пассажиры в вагоне тематического новогоднего поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Многие подводят итоги прошедшего года и делятся планами на предстоящий, выкладывают в Сеть фото новогоднего стола и, конечно, желают друг другу всего самого хорошего.

Фото: СОЦСЕТИ

Не отменили также фестиваль «Путешествие в Рождество», а это 32 площадки, 19 катков и 25 домиков по сбору новогодних подарков, в том числе, для участников СВО. Вечером 31 декабря взрослые и дети соревновались в школе кёрлинга, поучаствовали в кулинарных мастер-классах, поиграли в мини-хоккей. Фестиваль продлится по 8 января. Впереди - экскурсии, ярмарки, конкурсы.

Bо время празднования Нового года в Парке Горького. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Были и те, кто предпочел в новогоднюю ночь домашнему столу блюда из ресторана. Многие заведения (но не все) работали до утра. Однако попасть в них спонтанно было почти невозможно.

- Столики нужно было бронировать хотя бы за пару недель, - рассказала «КП» студентка 5 курса МГУ Светлана. - Мы хотели с друзьями немного посидеть, но все места оказались заняты. Куда ни сунься, везде как будто корпоратив.

Средний чек на человека - пять-шесть тысяч рублей. В программе, кроме традиционного диджея, чаще всего были Дед Мороз и Снегурочка. Некоторые рестораны устроили тематические вечеринки. Например, в стиле 90-х годов (жвачки «Лав из», малиновые пиджаки, хиты западной поп-музыки). Где-то, чтобы завлечь клиентов, бесплатно наливали шампанское.

С погодой в этом году, с одной стороны, повезло. Потому что не пришлось мёрзнуть. С другой стороны, из-за моросящего дождя пришлось забыть о снежных горках - долго в такую погоду не покатаешься. Напомним, что уже в ближайшие дни в столицу придут морозы до минус пятнадцати - постарается циклон из Калининградской области.

- У служебных собачек в Москве тоже Новый год, - говорится в очередном сообщении в социальных сетях. - И сегодня ничего милее уже не будет.

Фото: СОЦСЕТИ

Пассажиры в вагоне тематического новогоднего поезда серии "Еж" на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Внутри вагоны оформлены гирляндами, еловыми ветками и новогодними шарами. Новогодний поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии по определенному расписанию до 8 января 2023 года. Владимир Гердо/ТАСС Вероятно, так и есть. Потому что на картинке стоят сотрудники Росгвардии - несут службу на «Курской» станции метро. А рядом с ними стоят служебные немецкие овчарки с зелёными и сиреневыми ушами на голове. Ещё один пёс (очевидно, самец) новогодний ободок надевать не стал, точнее, не позволил.

Что касается петард и пиротехники, то тут, как и ожидалось, о запретах немного забыли. И запускали в небо салют до глубокой ночи. Особенно во дворах, где нет нарядов полиции. Хотя пару недель назад все СМИ трубили о том, что, согласно Закону о тишине, запускать фейерверки в городе после 23.00 запрещено. Штраф для физических лиц - от 1 до 2 тысяч рублей. Очевидно, что такая мера не испугает даже самых малоимущих. Не обошлось без пожаров. В Гурьевском проезде, например, петарда залетела на балкон жилого дома. К счастью, огонь не успел охватить квартиру - прибывшие на место спасатели оперативно его потушили.

Кто-то решил встретить Новый год в воздухе. Для этого поехал на ВДНХ и купил билет на колесо обозрения «Солнце Москвы». Аттракцион работал, как и многие катки, до трех часов ночи. Правда, такой билет стоил не как обычно (550 руб), а 29 900 руб.