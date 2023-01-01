Хорошо себя чувствует и на юг не собирается. Редкий для Москвы лебедь-кликун остался на зимовку в столичном парке

фото: Мосприроды

Орнитологи Мосприроды каждый раз кого-нибудь обнаруживают. Достаточно взять мощный бинокль и выйти с ним в любой столичный лесопарк. Особенно летом. Чёрный коршун. Зелёный дятел. Серая цапля.

Однако в данном случае оптика не понадобилась. Лебедь-кликун, которого заметили на Верхнем Кузьминском пруду, виден издалека. У него, в отличие от своих собратьев того же семейства, во время заплыва идеально ровная шея, а не в виде латинской буквы S. Да и сама птица крупная - больше десяти килограммов.

- У молодых кликунов оперение не чисто белое, а чуть сероватое, клюв имеет розоватый оттенок, - сообщили «КП» в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Клюв взрослой птицы окрашен в жёлтый цвет, с более тёмным кончиком. По этому признаку кликун отличается от другого вида - лебедя-шипуна, у взрослых особей которого клюв ярко-красный.

Как утверждают орнитологи, кликун для Москвы - большая редкость, хотя условия вполне подходящие. Эти лебеди вполне могут зимовать себе даже на северной границе тайги. Лишь бы был рядом незамерзающий водоём. Глубоко нырять за пищей им не надо - длинная шея позволяет хватать растительный корм, оставаясь при этом с сухой спиной.

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» - это, простите за тавтологию, излюбленное место редких (для столицы) птиц. Здесь видели крапивника, болотную камышёвку, дубоноса, жёлтую трясогузку, красноножку. Вероятно, способствует богатая природа и вековые деревья (дубы, липы, ивы, сосны). Только таких столетних экземпляров в этом парке почти 2,5 тыс. Ну и ландшафт в этих местах тоже разнообразный (пруды, поляны, овраги). Пернатым это нравится.

Всего в Москве около 270 видов птиц, 88 из них краснокнижные.

Если вы захотите чем-нибудь угостить лебедя-кликуна, то лучше растительной пищей (зелень, свёкла, морковь, капуста). Давать хлеб ни в коем случае нельзя - даже белый.