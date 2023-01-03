Рекордную коллекцию зажигалок снова выставили на продажу в Москве. Цена удивляет

В коллекции 3067 экземпляров Фото: Личный архив

На онлайн-барахолках вновь набирает просмотры объявление о продаже коллекции-рекордсмена. 3067 зажигалок, которые продает москвич Евгений, внесены в Книгу рекордов России и Книгу рекордов СНГ. О чем у владельцев имеется сертификат.

Сейчас за уникальное собрание хозяин просит 7 млн рублей (а ведь за эту сумму можно найти однокомнатную квартиру в Москве). Однако ровно год назад планировал заработать на коллекции 10 млн. Тогда продавец сетовал корреспонденту kp.ru, что коллекционеры живо интересуются лотом, однако готовы выкупить отдельные образцы. Евгений же размениваться на мелочи не намерен: отдает все и сразу.

Коллекцию он продает по просьбе знакомого. Тому она досталась в наследство от отца. Мужчина собирал ее более 50 лет. Первую зажигалку получил в подарок на 23 февраля, когда ему исполнилось 18 лет. Причем сам коллекционер ни к табаку, ни к зажигалкам профессионального отношения не имел. Был музыкантом, а в качестве хобби собирал «огнива» со всего мира.

Кроме классических форм-факторов есть довольно любопытные экземпляры Фото: Личный архив

— Несколько экспонатов — трофейные, военных лет. Бывший владелец сам конструировал зажигалки. 15 экземпляров инструктированы драгоценными камнями. Они настолько дорогие, что лежат в банковской ячейке, — поделился с kp.ru продавец.

Образцы в коллекции исправны и даже заправлены. Подготовлены каталоги всех диковин. Среди уникальных экземпляров: зажигалка-фотокамера или «музыкальная шкатулка»: поджигаешь и играет незатейливая мелодия. Часть коллекции с экземплярами 18+: дамы в купальниках и без, древнегреческие мифические персонажи с гипертрофированными половыми органами.