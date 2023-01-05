От «Щелкунчика» до «Магии головоломок». Двенадцать оригинальных идей провести Рождество

Рождественские мероприятия для семей с детьми стартуют с 5 января. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Рождественские каникулы позволяют семьям еще несколько дней побыть вместе. И не всегда их хочется проводить за столом или перед телевизором. Прогуляться по столице, заглянуть на ярмарки, сходить с детьми на театральное шоу – собрали различные идеи, как провести оставшиеся выходные в Москве.

Ледовая Москва

В рождественские каникулы самое время отправиться на набережную парка Музеон, где открылся фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи».

- Это выставка ледовых скульптур, катание с ледовых горок, а также всеми любимый Рождественский вертеп – главный символ Рождества. Фишкой этого года стал грандиозный московский Кремль в центре набережной парка. С него каскадом спускаются шесть ледяных горок для взрослых и детей, - рассказали организаторы.

А там, где Кремль изо льда, там и другие достопримечательности: Собор Василия Блаженного и Большой театр. Сделать красивые фотографии можно возле трона Снежной королевы и новогодних саней, запряженных тройкой лошадей. К тому же можно немного задержаться и посмотреть кино на большом экране в Ледовом кинотеатре.

Где: Крымский Вал, 2. Ст. метро «Октябрьская».

Когда: ежедневно, до 31 января 2023 года.

Стоимость: бесплатно.

Гжель и Хохлома: как дизайнеры украсили елки возле ЦУМа

Традиционная выставка дизайнерских елей на Кузнецком мосту. В этом году дизайнеры и молодые художники украшали елочки на тему искусство, живопись, музыка, архитектура и спорт.

Среди необычно украшенных можно отметить рождественские деревья с мухоморами и ягодами калины, с хохломской росписью, жар-птицами, с бело-голубыми шарами в стиле Гжель. Увидеть игрушки из балета «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также из сказки «Морозко» и «Колобок». Кого-то точно вдохновит елка с посылом «О спорт, мы - мир!».

Где: Кузнецкий мост, 7. Ст. метро «Кузнецкий мост».

Когда: ежедневно до 8 января.

Стоимость: бесплатно.

От «Щелкунчика» до «Руслана и Людмилы»

В парке развлечений «Остров Мечты» пройдут бесплатные музыкальные спектакли и театрализованные шоу.

- Для посетителей парка будут проходить костюмированные спектакли «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик», а также шоу ретро-цирка. Возобновятся встречи с тематическими героями «Острова Мечты» - Снежной королевой, Смурфиками, жителями Отеля Трансильвания, Черепашками-ниндзя и Маугли, - рассказали в пресс-службе «Острова Мечты».

Где: проспект Андропова 1, городской променад «Острова Мечты», площадь Москва. Ст. метро «Технопарк» (временно закрыта, поэтому добираться лучше от ст. метро «Автозаводская» с пересадкой на автобус КМ).

Когда: 5, 6, 7, 8, января в 12.55, 14.25, 16.35, 19.30 - спектакль «Руслан и Людмила»; в 13.40, 15.50, 17.20, 18.45 – «Щелкунчик»; в 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.40 – цирк с ретро актерами.

Стоимость: бесплатно и входит в стоимость билета в парк развлечений.

Концерт с модными певцами

Новое пространство «Депо. Три вокзала» подготовило праздничный концерт с участием таких исполнителей, как «Дабро», Эльвира Т, Анет Сай и другие.

- А также гостей ждут множество подарков и розыгрышей сертификатов в корнеры фудмолла, - рассказали организаторы.

Где: Новорязанская улица, 23 строение 5. Ст. метро «Комсомольская».

Когда: 6 января в 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Поиграть в керлинг

Одно из модных зимних развлечений последних лет – керлинг. Поиграть в него можно на одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Возрастных ограничений на площадке нет. Однако в силу физических возможностей полноценно играть в керлинг возможно с 9-10 лет.

- Если вы никогда не играли, то не стоит волноваться. Перед началом вы пройдете инструктаж, получите необходимое оборудование: слайдер для обуви и щетку, - рассказали организаторы.

Где: ул. Школьная, вл. 39-45. Ст. метро «Площадь Ильича».

Когда: с 5 по 8 января, с 18.00 одна дорожка переходит на прием всех желающих в режиме живой очереди.

Стоимость: бесплатно.

Рождественские традиции в семьях России

Гостей музея-заповедника «Царицыно» ждет фестиваль «Новогодние концерты», программа которых посвящена с 5 по 8 января рождественским традициям в крестьянских, дворянских и императорских семьях в России.

- Концерт «В ожидании Рождества. Барокко в джазе» - 5 января, «Дух Рождества» - 6 января, «Рождественский сувенир» - 7 января, «Рождество в Царицыне» - 8 января. Все концерты начнутся в 16.00, - рассказали организаторы.

Где: музей-заповедник «Царицыно», Дольская, 1. Ст. метро «Царицыно».

Когда: с 5 по 8 января 2023 года.

Стоимость: 400-750 рублей.

Как родился Новый год

Интерактивная программа посвящена истории празднования Нового года, с которой детей познакомит «гувернантка». Она расскажет, как появился Новый год, почему именно елка стала символом Нового года и откуда взялся обычай ее наряжать.

- Дети от 6 до 8 лет смогут принять участие в праздничных гуляньях времен Петра I, преподнести Екатерине Великой новогодний подарок накануне празднования Рождества. Всех ждут веселые рождественские игры и возможность сделать своими руками новогоднюю поделку, - рассказали организаторы.

Где: Большой дворец, музей-заповедник «Царицыно», Дольская, 1. Ст. метро «Царицыно».

Когда: 5 и 8 января 2023 года.

Стоимость: 750 рублей.

Кстати

Какие еще мероприятия пройдут в рождественские каникулы:

- 5 января в 12.00 в галерее «Солнцево» будет работать рождественская мастерская, где можно научиться делать елочные украшения и поздравительные открытки в технике скрапбукинг,

- 5 января в 16.00 в галерее «Беляево» пройдет мастер-класс «Магия головоломок»,

- 5, 6, 7 января - в новогодних кулинарных студиях «Путешествие в Рождество», которые находятся на Пушкинской набережной, Бульваре Дмитрия Донского, на улице Перерва и на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская, опытные повара откроют секреты нежнейшего наполеона и вафельных трубочек со сгущенкой,

- 5 января, 19.00 в Усадьбе Воронцово пройдут лекции «История создания новогодних игрушек в Европе и России»,

- 6 января, 13.00 на катке «Дружба» в парке 50-летия Октября состоится ледовое шоу «Тайна серебряного льда». Это интерактивное представление, в ходе которого будет раскрыта тайна существования сказочных ледяных миров,

- 7 января в 12.00 в музее-заповеднике «Коломенское» приготовили рождественскую программу с песнями и подарками.

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