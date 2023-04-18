Иван Бобров: в Москве ликвидировали более 800 самостроев

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Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров рассказал о результатах работы за первый квартал 2023 года. Деятельность инспекции нацелена на предупреждение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве, и создание комфортного городского пространства. Всего с начала года инспекторы ведомства обнаружили более 1,5 тысячи самостроев.

«Из них 840 общей площадью 122 тысячи квадратных метров уже ликвидировали, - сообщил Бобров. - Большая часть демонтированных строений – это незаконные склады, административные и хозяйственные пристройки».

В работе Госинспекции по недвижимости одним из приоритетов стала борьба с незаконными строениями. Они искажают облик города и его архитектурное пространство. Инспекторы выявляют и пресекают возведение таких сооружений. Также сотрудники занимаются профилактикой нарушений. Во время специальных мероприятий они объясняют пользователям и собственникам недвижимости порядок действий в рамках закона, которые позволяют избежать возможных нарушений.

С начала этого года Госинспекция уже провела для бизнес-сообщества 29 встреч. Это были не только индивидуальные бесплатные консультации, но и вебинары, стратегические сессии, круглые столы. В планах на второй квартал - более 30 мероприятий с предпринимателями, на которых будут обсуждаться имущественно-земельные вопросы.