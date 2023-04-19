Из Москвы с любовью: в рамках пасхального фестиваля горожане вновь собирают подарки для участников СВО и новых территорий

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОХОДИМОЕ

- Что нужнее всего на фронте? Сами-то как думаете? Носки, предметы гигиены – зубные щетки, к примеру. Сладости и доброе слово – чтоб не только тело тепло чувствовало, но и душа, - Людмила не в первый раз собирает гуманитарную помощь и знает в этом толк. Вот только незадача: по ее словам, перед новым годом полки ломились от того, что люди принесли. А сейчас народу почти нет. – Вы напишите про нас, пусть люди знают, что мы их ждем. А уж как ребята там, в зоне СВО ждут посылочек из дома – думаю, и так понятно.

За год в рамках акции «Москва помогает» жители столицы собрали примерно 1080 тонн гуманитарной помощи: одежды, средств гигиены и реабилитации, бытовой техники и много другого. Участие приняли не только обычные люди, но и профсоюзы, НКО и бизнесмены. В городе постоянно работают 14 площадок (там принимают продукты питания, средства гигиены, одежду, обувь, посуду, канцелярские принадлежности, технику и др.).

Сейчас отрылись еще 23 дополнительных. Найти их легко: идите на яркие карусели и громкую музыку. Ведь пункты сбора помощи организовали в рамках фестиваля «Пасхальный дар», который проходит с 15 по 23 апреля. Поэтому и ориентированы они на сбор особенных вещей: мужских индивидуальных наборов, книг, кондитерских изделий, чая и подарков для участников СВО и жителей новых территорий.

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

Фестиваль «Пасхальный дар» в столице проходит уже восьмой раз и традиционно он посвящен благотворительности. Свои мероприятия по всему городу организуют около 40 фондов, а средства от продажи сувениров идут на помощь нуждающимся.

- Фестивальные площадки находится в различных округах Москвы, поэтому москвичи могут прийти и в центр города, и рядом с местом жительства. Везде можно отдохнуть, погулять, пообщаться, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - И, конечно, важно, что во время этих фестивалей мы собираем много благотворительных организаций, фондов, которые помогают тем, кто нуждается в этой помощи. В том числе и тем, кто сегодня сражается в специальной военной операции, и новым территориям. Спасибо огромное всем, кто жертвует на благие дела, и тем, кто просто приходит, общается и создает душевную весеннюю атмосферу.

Фестивальную площадку в парке Горького мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе посетил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они пообщались с детьми, волонтерами, представителями благотворительного фонда и, конечно, заглянули на площадку «Москва помогает».

- Благословение Божье вам, вашим семьям, родным, близким, чтобы мы хранили в сердце самое главное: веру и любовь. Любовь к ближнему, любовь к Отечеству своему. И способность делать все, чтобы Отечество наше было безопасным и благополучным. Христос Воскресе! - обратился патриарх Кирилл к людям, которые собрались вокруг него и мэра города в тот момент.

- Воистину воскресе! - откликнулась в ответ толпа.

КОНКРЕТНО:

Куда нести помощь и подарки:

- адреса фестивальных площадок можно найти здесь

- адреса постоянных штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» опубликованы здесь

Что востребовано:

- на фестивальных площадках принимают: мужские подарочные наборы, носки, книги, средства гигиены, кондитерские изделия, чай, открытки – все новое и в заводской упаковке

- постоянные штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» принимают: продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы), воду бутилированную (объёмом от 0,5 до 25 литров), сухое детское питание (смеси), одноразовую посуду, средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники), новые полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни), детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки, технику и средства связи, мужскую, женскую, детскую одежду, легкий домашний текстиль, обувь и аксессуары, дорожные и спортивные сумки на колесиках и без них, туристические, походные и городские рюкзаки с работающей фурнитурой.

Как еще помочь?

- стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, для этого нужно заполнить анкету на mosvolonter.ru

Узнать больше

- можно по телефону горячей линии «Время помогать» +7 499 170-02-25

- на сайте, в группе ВКонтакте или в Телеграм

ВАЖНО

Рабочие места, полный оклад, финансовая помощь

Как московские предприниматели помогают своим сотрудникам, которые отправились в зону специальной военной операции

Основатель одной из столичных сетей ресторанов, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал корреспонденту агентства городских новостей «Москва», что компания продолжает выплачивать своим сотрудникам-участникам СВО оклад и сохраняет за ними рабочие места.

«Все наши франчайзи в обязательном порядке за человеком, который ушел, сохраняют, во-первых, рабочее место, во-вторых, сохраняют оклад. Если он был меньше суммы 75 тысяч рублей, то ему просто выплачиваются 75 тысяч рублей, если больше, то выплачивается та сумма, которую он зарабатывал», - пояснил Сергей Миронов.

А сотрудники московской сети кафе быстрого питания, отправившиеся на службу в зону боевых действий, получают от компании финансовую поддержку.

«Те, кто по контракту идут - мы за ними рабочее место оставляем и 75 тысяч рублей даем компенсацию в месяц», - рассказал генеральный директор сети Сергей Зайцев.