В Московский зоопарк поселили белую медведицу Айку из Ростова

В Московский зоопарк 18 апреля из Ростова-на-Дону привезли белую медведицу Айку. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В Московский зоопарк 18 апреля из Ростова-на-Дону привезли белую медведицу Айку. Назвали ее, сложив клички родителей: Айон и Комета. Ей два года. В этом возрасте медведи начинают самостоятельную жизнь без родителей. Ростовские зоологи говорят, что дама выросла очень активной, игривой и любопытной. Сначала Айку хотели отправить в Казахстан, но потом сделали выбор в пользу столицы. Белых мишек передают из зоопарк в зоопарк, чтобы создавать потомство.

Правда пока женихов для Айки в столичном зверинце нет. В Москве живут медведица Томпа, 33-летний Врангель (очень старый!) и юный Диксон, у которого парализована нижняя часть тела. В позвоночнике зверя застряла картечь: перепуганный таймырец выстрелил в хищника, который бродил близ его дома.

— На протяжении всего пути до Москвы медведицу сопровождали наши специалисты, в том числе главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров. Айке провели общую анестезию, которую она благополучно перенесла. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, с аппетитом кушает, интересуется новым местом и с любопытством смотрит на сотрудников, — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пока Айка на карантине под наблюдение ветврачей. Гулять в открытом вольере ей разрешат с 7 мая.