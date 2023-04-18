Цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»

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Запущен просветительский социальный проект «Нас Касается», в котором рассказывается об острых проблемах общества: сиротстве, инвалидности, людях с неизлечимыми болезнями и деменцией. Информация о проблемах подается на сайте через жизненные истории подопечных некоммерческих благотворительных организаций.

На платформе можно узнать о наиболее волнующей социальной проблеме, о фондах-партнерах проекта, чтобы убедиться в их репутации, и пожертвовать в пользу выбранной организации. Благотворительные взносы можно вносить, используя, в том числе, кешбек, накопленный по программе МТС Cashback, доступной абонентам всех операторов. Оплачивая сервисы у партнеров программы, пользователи могут вернуть до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным фондов.

«Возможность сделать благотворительное пожертвование - ответ на социальный запрос пользователей программы кешбэка цифровой экосистемы компании. Мы постоянно совершенствуем инструменты накопления и списания бонусов и теперь у пользователей нашей программы появилась отличная возможность делать обычные покупки и при этом помогать менять жизнь окружающих к лучшему», – говорит руководитель по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов компании МТС Вероника Курасова.

Как сообщили в пресс-службе компании, партнерами проекта стали только проверенные фонды с безупречной репутацией, работающие надо социальными проблемами системно: создают социальную инфраструктуру и условия, которые меняют жизнь сообществ и помогают решать социальную проблему в целом.

«Мы благодарим нашего давнего партнера за современный цифровой инструмент, который поможет развитию системы благотворительности в стране и объединит людей, которые хотят помогать. Очень важно, что компания реализует проект в сфере, в которой обладает лидерскими компетенциями, а также привлекает профессиональные проверенные фонды. Деятельность благотворительных организаций зависит от пожертвований людей, небольших бизнесов и крупных корпораций. Чем регулярнее будет эта помощь, тем эффективнее они смогут планировать долгосрочную работу с подопечными. Ведь даже 50 рублей кешбека будут важным звеном в цепочке помощи», - отмечает исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» Александра Болдырева.

Чтобы получить кешбэк, нужно совершить покупки у партнеров программы лояльности в разделе «Накопить». После зачисления ежемесячного кешбэка нужно перейти в раздел «Потратить», выбрать один или несколько благотворительных фондов и списать бонусы в их пользу.