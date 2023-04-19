«Четверть фармакологического производства России находится в Подмосковье»: Губернатор Андрей Воробьёв встретился с крупнейшими производителями лекарств

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Факт. Каждая четвертая таблетка, которую выпускают в России, производится на территории Московской области. Сегодня здесь работают более 90 фармацевтических предприятий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня встретился с руководителями крупнейших из них в Подольске. В этой встрече приняли участие компаний, которые базируются в Дубне, Щелково, Электрогорске и Пущино.

- Есть продовольственная безопасность, технологическая, военная, а есть медицинская, - отметил губернатор. - Поэтому мы здесь сегодня для того, чтобы сказать слова благодарности, вы делаете очень важные дела, имеете амбиции расширяться, запускать новые препараты.

Андрей Воробьёв отметил, что благодаря отечественным фармацевтам происходит импортозамещение зарубежных аналогов лекарств - на это в стране существует большой запрос.

- Надеюсь, что наши препараты будут претендовать на экспансию. Приятно, что четверть фармакологического производства находится в Подмосковье. Это и рабочие места, и специалисты, и технологии, и налоги.

Предприниматели-фармацевты в беседе с губернатором рассказали о существующих сейчас для отрасли сложностях.

Например, процедура регистрации лекарственных препаратов. Срок оказания этой госуслуги составляет не более 180 рабочих дней. Но на практике, с учетом переписок между заявителем и госорганами, этот срок может растягиваться и на год. И это в условиях, когда зарубежные аналоги лекарств на рынке нужно активно импортозамещать.

- Можно было бы действовать более энергично в экспертизе импортозамещающих препаратов, - рассуждает советник генерального директора компании «Валента фармацевтика» из Щелково Аскар Биккенин. - Тем самым способствуя более быстрому появлению лекарственных средств на отечественном рынке.

Фармацевты приводят в пример пандемийные месяцы - тогда федеральное правительство приняло меры, которые позволяли выводить новые лекарства в рекордные сроки. Почему не сделать так же сейчас?

Еще один вопрос, о котором сегодня говорили представители фармкомпаний, губернатор Андрей Воробьёв сам недавно вынес как предложение на Госсовете по развитию промышленности - докладывал Президенту России.

Речь идет о перераспределении средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) для заключения офсетных контрактов. Офсетный контракт предполагает взаимовыгодное сотрудничество производственных компаний и государства. Бизнес берет на себя обязательство по запуску предприятия, которое выпускало бы необходимое для государства продукции, а то в свою очередь обязуется покупать определенные объем продукции. Любая больница покупает лекарства, расходные материалы и инструменты через ФОМС. Но в рамках такой системы учреждения не всегда получает нужное количество продукции в нужные сроки.

Андрей Воробьёв в свою очередь предлагает разрешить регионам централизованно использовать для медицинских закупок всей областной системы здравоохранения средства ФОМС. Таким образом, речь будет идти о крупных поставках, следовательно - и цены на закупки будут оптовыми. И компаниям хорошо, так как они загружены заказами, и государству - такие закупки помогают экономить.