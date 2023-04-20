Михаил Дегтярев: «Необходимо сосредоточиться на укреплении национальной системы спорта»

Хабаровский край является одним из лидеров по развитию спорта. Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходит стратегическая сессия по актуализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года и мероприятий по ее реализации. Мероприятие организовано на площадке Хабаровска для обсуждения эффективности программ и проектов, действующих на территории регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также поиска путей для их дальнейшего развития.

Открыл стратегическую сессию губернатор принимающего региона Михаил Дегтярев. Руководитель края начал приветственную речь, адресованную присутствующим в зале и подключившимся в режиме ВКС участникам сессии, со слов о важности спорта, как одного из приоритетных направлений работы правительства региона. Об этом свидетельствует количество видов спорта, продолжающих активное развитие в крае – 99.

- Наши атлеты возвращаются с медалями с престижных соревнований. Больше половины жителей систематически ведут активный образ жизни. Президент Владимир Путин подчеркивает, что физическая культура и спорт прямо влияют на качество жизни людей, на их здоровье, на эмоциональный настрой, продолжительность жизни, и на трудоспособность. Все это может и должно сыграть значимую роль в решении приоритетных задач, стоящих перед обществом. Поэтому необходимо совместными усилиями сосредоточиться на укреплении национальной системы спорта по всем направлениям: инфраструктуры и соревнований, - заявил Михаил Дегтярев.

В то же время, Хабаровский край является одним из передовых регионов, силами которого осуществляется разворот страны на Восток. Это касается и соревнований на международной арене.

- Президент России ставит перед нами задачу взаимодействовать с дружественными странами в АТР. Мы понимаем, что в ближайшие годы центром крупных соревнований станет именно наш регион, и для этого у нас есть огромные возможности вместе с опытом, - заметил глава региона.

Только за первые месяцы 2023 года Хабаровский край уже достойно принял международные соревнования по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках и этап Russian Judo Tour. Кроме того, на территории субъекта прошли Дальневосточные игры боевых искусств, всероссийские старты по плаванию «Амурские тигрята».

Продолжаются свое развитие проекты по преподаванию в школах самбо, спортивной борьбы и футбола. Школьники в течение учебного года меряются силами в волейболе, баскетболе и регби.

- В целях популяризации принципов активного образа жизни и достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, всем регионам необходимо интенсивно развивать массовый и детско-юношеский спорт, создавать для этого площадки, готовить кадры, внедрять цифровые решения. Все это станет возможным при взаимодействии государства, бизнеса и общества, - заверил Михаил Дегтярев.

По словам министра спорта Дмитрия Чикунова, стратегическая сессия поможет разработать механизмы, повышающие доступность занятий спортом среди населения. На сегодня наиболее эффективной инициативой является строительство спортивных комплексов. Но мало просто построить объекты, необходимо также грамотно организовать тренировочный процесс.

- В Хабаровском крае с этой целью внедрена практика, которую берут на вооружение другие субъекты – мы разработали программу «Дворовый тренер». Из средств краевого бюджета дополнительно финансируется работа специалистов, которые ведут занятия для всех категорий населения на объектах муниципальной и краевой собственности, - рассказал Дмитрий Чикунов.

Но, как отметил губернатор, край готов перенимать опыт других регионов, которые представят свои наработки в ходе стратегической сессии. На развитии профессионального спорта в субъектах губернатор сделал особый акцент.

- Здоровая конкуренция всему голова и основа, ведь только в достойной борьбе рождаются настоящие звезды. Поэтому будем вместе придерживаться олимпийского девиза «Быстрее. Выше. Сильнее», - обратился к участникам сессии Михаил Дегтярев, пожелав успехов в работе.