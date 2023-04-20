Профессор, участвовавший в разработке «Бурана», пытался бежать из России: его обвиняют в заказном убийстве собственного зятя

Александр Кибальченко. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Весной 2021 года, когда это дело прогремело на всю страну, история казалась каким-то нонсенсом.

В Москве пропал программист Тимур Зайниев, работавший на крупнейшие финансовые компании. Сохранилась запись с камеры видеонаблюдения. У дома на северо-западе столицы на него напали четверо. Повалили в сугроб, нанеся несколько ударов. Рядом притормозил внедорожник: водитель опустил стекло: что происходит? Ему замахал руками один из тех четверых: «полицейская спецоперация!». Внедорожник отчалил. Зайниева потащили к машине, он сопротивлялся, но, получив пару ударов электрошокером, обмяк.

Сейчас уже известно: через несколько минут лежащий без сознания мужчина был задушен. Его тело брошено в гараже, арендованном на окраине Красногорска.

Родственники начали искать Зайниева, когда он не пришел домой и перестал выходить на связь. Тогда и была обнаружена та запись с камеры, стоящей у дома. По камерам удалось отследить передвижение машины и найти гараж, в котором лежал труп программиста. Затем были найдены и участники похищения. Поначалу отнекивались, но в итоге заявили: за это убийство нам заплатили. Цена вопроса - 50 тысяч долларов.

Но кому понадобилась жизнь специалиста по цифровым финансовым инструментам? Когда задержали предполагаемого заказчика, многие воскликнули: ну бред же! 63-летний Александр Кибальченко - ученый, профессор, в 1980-е входил в группу, которая работала над космическим кораблем «Буран» (участвовал в разработке некоторых агрегатов), затем преподавал в МГТУ имени Баумана. Ну какой из него заказчик убийства? Пожилой мужчина с потерянным (если верить фотографиям из суда) лицом. С чего бы ему желать Зайниеву смерти?

МОТИВЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬ

Да, эти двое, конечно же, были знакомы. Никто и не отрицал. Тимур Зайниев когда-то был женат на дочери профессора Кибальченко. Будущий программист познакомился с Викторией в университете Кембриджа, где оба учились. Любовь. Свадьба. Рождение двоих детей. Но в какой-то момент семейные отношения расстроились. Они развелись и погрязли в судебных дрязгах. Сначала выясняли по суду, с кем будут жить дети, потом делили имущество.

- Было больше пятнадцати судебных исков, - рассказывает адвокат Антон Жаров, представляющий интересы родственника Зайниева. - И все инициировала именно Виктория. Тимур в свою очередь хотел иметь возможность общаться с детьми и был против, чтобы их увезли навсегда за границу. (У семьи Кибальченко, насколько известно, есть недвижимость в Великобритании, - Авт.).

Как считают в следствии, Александр Кибальченко мог заказать убийство Зайниева после того, как были проиграны все суды и внуки должны были оставаться в России.

Звучит бредово? Но фигуранты уголовного дела дали показания, что после убийства пожилой мужчина лично приезжал в Красногорск, чтобы своими глазами увидеть труп бывшего зятя и убедиться, что дело сделано. После этого Александр Кибальченко купил билеты на поезд в Минск, откуда он - судя по всему - собирался улететь в Великобританию. На Белорусском вокзале мужчина был задержан.

Исполнителем убийства, к слову, стал некий Роман Осипов. В прошлом работал водителем в полиции. Именно он руководил «операцией» и подбирал «команду». Защита Кибальченко в свою очередь уверяла, что Осипов в свое время занимал у профессора крупную сумму денег и поэтому оговорил его. Чтобы ничего не отдавать.

Тут еще выяснилось, что на самом вся научная деятельность Александра Кибальченко осталась далеко в прошлом.

- Возможно, правильнее называть мужчину бизнесменом, поскольку он еще в 1990-е сколотил неплохой капитал на торговле автомобилями, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

«СИГНАЛ БРАСЛЕТА ПРОПАЛ»

Тем не менее у следствия хватило доказательств, чтобы отправить пожилого ученого под арест. Больше полугода назад расследование было завершено, материалы были переданы в Московский областной суд. Однако там до сих пор не могут отобрать присяжных, которые будут рассматривать дело.

Два месяца назад сторона Кибальченко представила в суд кипу медицинских справок. В которых в черным по белому: за время, проведенное в следственном изоляторе, мужчина подорвал здоровье. Да и возраст сказывается - 65 лет уже! Врачи настаивают, что бывшему профессору нужен стационар обычной гражданской больницы. Попросили выпустить его под домашний арест. Суд согласился. Правда, в стационар Александр Кибальченко так и не попал, но регулярно ездил на обследования в поликлинику.

Но 16 апреля произошло нечто странное.

- Кибальченко сообщил сотруднику ФСИН, что он едет в поликлинику делать УЗИ, - рассказал KP.RU источник.

Была в этом, конечно, какая-то загадка. Воскресенье, вечер. УЗИ - все-таки не самая оперативная процедура. Можно было и в понедельник сходить в районную поликлинику (около Курского вокзала, где проживает), сделать ультразвуковое исследование по полису ОМС, бесплатно. Но Кибальченко хотел именно в воскресенье и выбрал для этого частный медцентр на другом конце города, в районе «Динамо».

Под домашним арестом, напомним, фигуранты уголовных дел ходят со специальным браслетом на ноге. Их перемещения отслеживают через специальные мониторы сотрудники ФСИН.

- Человек, который следил за Кибальченко, увидел, что после медцентра мужчина поехал почему-то не домой на Земляной вал, а по Рублевке на МКАД. На звонки и сообщения профессор отвечать перестал. В районе пересечения кольцевой с Калужским шоссе сигнал браслета и вовсе пропал. Сотрудники ФСИН на всякий случай кинулись домой к фигуранту. А его там нет.

ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИЩЕНИЕ

Как стало известно KP.RU, за Кибальченко присматривали не только ФСИНовцы, но и оперативники. Все это время они двигались за машиной, в которой везли профессора. Неподалеку от аэропорта Домодедово автомобиль остановился, а пожилой мужчина направился в лес. Там его и задержали.

- Мужчина заявил, что не понимает, что происходит, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Якобы сел в машину такси и тут же потерял сознание. Предполагает, что его ограбили. В том числе, выходит, срезав с ноги передатчик-браслет.

Правда, при обыске у Кибальченко обнаружили с собой более 100 тысяч рублей наличными. Странное получается ограбление…

В следствии считают, что Александр Кибальченко пытался сбежать из России. Предположительно - в Великобританию. Как выяснилось, бывший ученый уже много лет имеет гражданство этой страны и недвижимость на ее территории. Как именно Кибальченко собирался пройти паспортный контроль, до конца непонятно. Есть версия, что билеты ему должны были привезти в аэропорт, но встреча была сорвана его задержанием.

Нарушение условий домашнего ареста и попытка сбежать из-под него означает, что человек возвращается в СИЗО. Судя по всему, Александр Кибальченко пробудет в изоляторе вплоть до окончания судебного процесса.

- Мы убеждены, что никаких оснований для пересмотра меры пресечения по здоровью не было, - заявил KP.RU адвокат потерпевших Антон Жаров. - Направили ходатайства с требованием проверить, правомерно ли Кибальченко выдали эти справки. Я бы не исключал, что ему вообще филькины грамоты выписывали.