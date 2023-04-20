«Уже к 1 сентября мы ее откроем»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Чехове стройку нового корпуса гимназии на 825 детей

Фото: Полина Игнатченко

С нового учебного года в школа подмосковного Чехова будет покончено со второй сменой. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идет стройка нового корпуса гимназии №7. После запуска в ней смогут учиться еще 825 ребят.

- Новая школа будет очень востребована. Благодаря ей второй смены в Чехове не станет, - рассказал губернатор. - Сейчас старое здание гимназии перегружено. После ввода часть детей пойдет сюда. Уже к 1 сентября мы ее откроем.

Андрей Воробьёв отметил, что раньше подобные объекты возводились за 2-3 года (24-36 месяцев), но современные технологии позволяют строить без потери качества и нарушения правил безопасности в полтора раза быстрее.

- Эту школу построили за 18 месяцев, - сообщил губернатор. - Может быть чуть дороже, но оно стоит того. Здесь все современное – доски, покрытия, потолки, радиаторы. Очень надеюсь, что школа понравится и детям, и родителям.

В новом здании будут размещаться два спортзала, актовый зал, столовая, медицинский блок и множество учебных кабинетов, в то числе для трудового обучения с современной техникой.

К слову, новый корпус чеховской гимназии был в числе двадцати пяти школ, которые начали строить в августе 2021 года - старт работам тогда дали Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова.

После осмотра строящейся школы губернатор пообщался с жителями Чехова - мамами и папами, дети которых будут ходить в новую школу. Родители попросили сделать в отдельной пристройке спортивные классы для ребят, которые занимаются хоккеем в школе «Витязь». Так детям будет удобнее совмещать учебу и тренировки. Вопрос был оперативно решен - два таких класса появятся уже в новом учебном году.