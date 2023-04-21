Сергей Собянин: За 4 года служба занятости помогла трудоустроиться более 470 тысячам москвичей

Ярмарку посетили более 10 тысяч горожан. Фото: mos.ru

14 - 15 предложений о работе на одного человека: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабильно низком уровне безработицы в столице и поздравил с профессиональным праздником сотрудников службы занятости.

«Биржа труда» (как ее еще по старинке называет старшее поколение) существует с апреля 1991 года, а в 2019-м в Москве она прошла масштабную модернизацию, после чего работа стала комфортнее как для самих сотрудников (современные офисы со всем необходимым оборудованием открыты по всему городу), так и для посетителей, которые в одном месте получают сразу целый спектр услуг. Так за четыре года в столице найти новую работу помогли 470 000 обратившимся.

Но как из многочисленных вакансий по Москве выбрать нужную? Как вообще понять, какие навыки требуются в каждой из них? С этим теперь и помогает служба занятости, специалисты которой проводят тесты на профориентацию, тренинги и мастер-классы, где учат, как вести себя на собеседовании, а еще объясняют, как можно повысить квалификацию, пройти обучение или переобучение, плюс помогают оформить все необходимые документы.

Благодаря новому подходу к трудоустройству уровень безработицы в Москве составляет 0,37%: на 26 000 безработных приходится примерно 400 000 вакансий, и это после ковида, санкций и ухода с российского рынка крупных иностранных работодателей.

А в апреле в Москве прошел региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства, которую посетили около 10 000 человек, на ней были представлены вакансии от двух сотен крупнейших в стране промышленных предприятий, банков, IT-компаний, торговых корпораций и др. Это стало еще одним мощным толчком для того, чтобы работодатель и соискатель нашли друг друга.

Кстати самый высокий спрос в столице сейчас именно на людей рабочих специальностей, и только потом уже в рейтинге идет сфера услуг, торговля, транспорт и IT. Освоить профессии слесаря, электромонтажника, токаря и др. можно через учебный центр «Профессионал», студенты проходят практику в реальных условиях, а потому шанс остаться работать там, где отрабатывал специальные навыки, весьма высоки.

Отдельные программы профподготовки действуют для мамочек в декрете, пенсионеров и беженцев, подробнее узнать о них можно на сайте czn.mos.ru или в офисах службы занятости населения.