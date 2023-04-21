С начала года в центре Москвы снесли свыше 800 квадратных метров самостроя

Госинспекция постоянно следит за порядком при использовании городских нежилых помещений и земельных участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Иван Бобров сообщил об итогах работы Госинспекции по недвижимости в Центральном округе столицы в первом квартале 2023 года.

Инспекторы осуществляют контроль за использованием объектов недвижимости. После обследований от самостроя освобождаются общественные пространства. Кроме того, ведомство выявляет места захламления или самовольного ограничения доступа на земли общего пользования и наводит там порядок. Также Госинспекция контролирует использование городских нежилых помещений. В центре столицы с января по март специалисты ведомства обнаружили 326 нарушений в земельно-имущественной сфере.

«Большая часть из них – 264 – связана с использованием земельных участков, - отметил Иван Бобров. - Из них почти 70% составляют факты, связанные с самостроем, реконструкцией и строительством объектов без разрешительной документации».

По его словам, чаще всего в нежилых помещениях нарушения касаются незаконной перепланировки.

«Всего в ЦАО выявили 172 незаконных строений, 38 из них демонтировали, - уточнил начальник ведомства. - Общая площадь освобожденного общественного пространства в центре столицы превысила 844 квадратных метра».

Столичная Госинспекция занимается также выявлением ветхих и аварийных строений. Это еще одна важная часть работы сотрудников ведомства в городе. В дальнейшем такие здания восстанавливают или сносят, например, при возможной угрозе жизни и здоровью горожан. В этом году в центре столицы уже привели в порядок и вернули городу 15 зданий.