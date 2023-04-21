Волонтеры отмечают интерес жителей столицы к информации о возможности военной службы по контракту

Волонтеры раздают горожанам информационные буклеты и отвечают на вопросы о военной службе по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи активно интересуются возможностью заключить контракт на прохождение военной службы. Об этом журналистам рассказали волонтеры, ежедневно дежурящие возле станций столичного метро. Они раздают горожанам информационные буклеты и отвечают на вопросы. По словам волонтера центра отбора на службу по контракту Полины, за день к ней подходят в среднем 150 человек.

«Все стойки расположены в людных местах, поэтому к нам довольно часто подходят люди интересуются о чем мы информируем, в среднем это примерно 150 человек за день. В основном, к нам подходят мужчины среднего возраста, но также это совершенно разные люди: студенты, женщины, девушки», - рассказала Полина.

По словам девушки, москвичей в первую очередь интересуют льготы, которые предоставляются военнослужащим, а также информация о том, как вступить в ряды Вооруженных сил.

«Чаще всего людей интересует, как вообще попасть на военную службу по контракту, мы их направляем в центр, который находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1 или по номеру горячей линии 117, также их интересуют льготы. Мы все объясняем», - сообщила Полина.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве на улице Яблочкова 3 апреля. Центр работает по принципу одного окна: здесь в одном месте можно оформить все необходимые документы, пройти медицинскую комиссию и профессиональное собеседование.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц.

Члены семей военнослужащих пользуются федеральными и московскими мерами поддержки, например, льготами по оплате услуг ЖКХ и детских садов. Кроме того, правительство Москвы перечисляет семьям военнослужащих по 18 770 рублей в месяц на каждого ребенка.

Подробную информацию о льготах, выплатах и условиях службы по контракту можно узнать на сайте mos.ru. С 4 апреля в столице работает чат-бот для желающих пойти на военную службу. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на все интересующие вопросы.